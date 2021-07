La Junta de Govern de València ordena el seté pagament d’ajudes del Pla Resistir, dirigides al sector de les cerimònies

Connect on Linked in

El regidor Borja Sanjuan ha qualificat com a “èxit” la convocatòria de suport a la recuperació econòmica després de la pandèmia

Superació econòmica, que ha qualificat com a “èxit”, ja que s’estan fent efectives ja les últimes ajudes de les sol·licitades. En total, des de la posada en marxa del programa, l’Ajuntament de València ha mobilitzat ja més de 300.0000 euros corresponents a esta convocatòria; i en el conjunt de totes les ajudes del Pla Resistir s’han superat ja els 8.200.0000 i més de 10.000 beneficiaris.

Així ho ha explicat Sanjuan al final de la reunió de la Junta de Govern en la qual s’ha aprovat este pagament corresponent a les anomenades Ajudes Parèntesis, vinculades al Pla Resistir. Es tracta del seté pagament aprovat, per import de 41.800 euros, que es destinaran a 19 autònoms i micropimes. Tal com ha explicat el regidor, en total, l’Ajuntament de València ha abonat 1.371 ajudes que, en el seu conjunt, arriben a un import de 3.020.400 euros, la qual cosa ha estat un baló d’oxigen enmig de la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària per a 1.041 autònoms i 329 micropimes.

En total, la convocatòria disposa d’un import de quatre milions d’euros (ampliables a dos més) amb càrrec a l’excedent de la convocatòria Pla Resistir, Ajudes Parèntesis, aprovada per la Junta el mes de febrer passat. Tal com ha subratllat el regidor, “els diners restants que encara té l’Ajuntament es destinarà ara a polítiques actives de reactivació en l’àmbit de Ciutat Vella, que és una de les zones que més ha patit la pèrdua d’afluència de persones i, per tant, la pèrdua d’activitat econòmica”.

Avaluació ambiental de la modificació PGOU en Sapadors

El regidor Sanjuan ha informat també sobre l’admissió a tràmit de l’avaluació ambiental de la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de l’eix del carrer Sapadors, que ha aprovat la Junta de Govern este divendres. Es tracta d’una iniciativa dins de la política de recuperació de l’espai públic que està desenvolupant la Regidoria de Desenvolupament Urbà. La nova ordenació que se sotmetrà ara a avaluació ambiental redefineix l’espai urbà i permet mantindre diversos edificis preexistents al carrer Sapadors alhora que es millora la qualitat de l’entorn. La proposta redefineix les alineacions, manté edificacions existents que amb l’anterior planejament quedaven fora d’ordenació malgrat estar en bon estat així com el traçat original del carrer Sapadors i, a més, genera diverses zones verdes.

L’àmbit d’actuació és el Carrer Sapadors en tota la seua longitud, des de l’avinguda de Peris i Valero fins a l’avinguda de la Plata, en els fronts d’illa que donen a este eix. L’àmbit total inclòs en la modificació arriba a una superfície de 21.700 m², de la qual la superfície a reurbanitzar serà de 1.500 m².

Les actuacions previstes integraran les edificacions, millorarà l’espai per als vianants i incorporarà un carril bici que connectarà Peris i Valero amb l’eix de l’avinguda de la plata i Doctor Waksman. Igualment, es planteja la possibilitat d’ocupar el subsol públic per a aparcaments vinculats a les futures edificacions sota les zones per als vianants i l’augment de la superfície de zones verdes. Així mateix, permetrà el desenvolupament de sòls dotacionals previstos.

Dos nous vehicles bomba urbana lleugera per a Bombers

La Junta de Govern també ha adjudicat el contracte de subministrament de dos vehicles bomba urbana lleugera (BUL) equipats per al seu ús, amb destinació al Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció d’emergències i Protecció n Civil, per un termini de duració de 12 mesos a la mercantil IVECO ESPAÑA SL, per un preu de 759.880 € (IVA inclòs). Es tracta, ha explicat Borja Sanjuan, d’un vehicle xicotet per als parcs principals, i l’ús principal dels quals serà per a assistència en carrers estrets i en xicotets incendis en via pública (papereres, contenidors…). Disposa d’un xassís pensat per a moure’s per centres històrics com el de València, atés que les seues dimensions són: amplària inferior a 2.300 mil·límetres, i distància entre eixos inferior a 3.200 mil·límetres.

Finalment, la Junta de Govern ha acordat sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport l’ajuda econòmica destinada a l’escolarització de xiquets/es fins a tres anys a les escoles infantils municipals de Pinedo, Solc, Quatre Carreres i Gent Menuda (les quatre de gestió directa municipal) per al curs escolar 2021/2022.

Les ajudes (Bono Infantil) seran gestionades des de les escoles infantils i van destinades a l’escolarització en els centres autoritzats d’Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle. El bo infantil es descompta del rebut mensual que abonen les famílies, els qui fan la sol·licitud, però es gestiona des dels propis centres escolars que són els qui reben les sol·licituds.

El Bono Infantil és una ajuda econòmica a l’escolarització de l’alumnat de 0 a 3 anys, amb el qual es finança parcialment el cost del servici d’ensenyament a les escoles i centres d’Educació Infantil de primer cicle autoritzats per la Generalitat. Es tracta d’un complement al Xec escolar municipal. El termini de presentació de les sol·licituds està obert fins al 12 de juliol de 2021, inclusivament.