La Junta de Govern de València rep la subvenció de 3,2 milions € per a la Regeneració de l’Entorn de la Llotja- Mercat Central -Plaza Ciutat de Bruges-Sant Joan del Mercat

La Junta de Govern Local ha aprovat este divendres la recepció de 3,2 milions d’euros d’ajuda de l’IDAE per al projecte de «Regeneració urbana de l’entorn de la plaça de la Ciutat de Bruges, Llotja de la seda, Mercat Central i Església de Sant Joan del Mercat». Es tracta d’una subvenció dirigida a projectes singulars d’entitats locals que afavorisquen el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible.

L’alcalde ha explicat que es tracta de «una actuació de gran importància, tant per la rellevància de l’àmbit urbà en si, que congrega el major nombre d’elements patrimonials protegits de la ciutat (una àrea definida per la Llotja, Patrimoni de la Humanitat, i els edificis històrics del Mercat Central i l’església de Sant Joan del Mercat), com pel que suposa de recuperació de l’espai per a ús i gaudi per part de la ciutadania». «Es tracta d’un pas més per a avançar en cap a una ciutat amable, accessible i integradora», ha afegit.

L’ajuda ascendeix a 3.288.584,19 euros, i una vegada aprovada la recepció per la Junta de Govern, l’expedient de l’actuació es traslladarà al Servici d’Obres i Infraestructures perquè prosseguisca amb totes les actuacions administratives i econòmiques, segons les Bases d’Execució del pressupost vigent i les instruccions de la Intervenció General.

La Junta de Govern Local va acordar, al gener del passat any 2020, participar en la convocatòria regulada pel RD 616/2017 per a la concessió directa de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavorisquen el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible i el Reial decret 316/2019 gestionat per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi Energètic (IDAE), per al projecte de l’entorn de la Llotja.

L’objectiu de l’actuació és la regeneració urbana d’este àmbit, en el qual es localitzen els BIC (Béns d’Interés Cultural) Llotja de la Seda, Mercat Central i Església del Sant Joan del Mercat, com un conjunt unitari, convertint-lo en un àmbit per als vianants amb accés restringit a transport públic i residents. Tal com s’assenyala en l’expedient, el cost total subvencionable ascendeix a 6.577.168,39 euros, i la taxa de cofinançament Feder se situa en el 50%. El passat 22 de marzo es va rebre la notificació de la Resolució de l’IDAE (aprovada el 18 de març).