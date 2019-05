La Junta de Govern Local aprova la concessió de subvencions a les comissions falleres per la il·luminació decorativa dels seus carrers amb motiu de les Falles de 2019

Connect on Linked in

També ha aprovat la concessió de subvencions pel canvi de denominació de carrers i places derivat de l’aplicació de la Llei de Memòria Històrica

La Junta de Govern Local ha aprovat este matí la concessió de subvencions a les comissions falleres per la il·luminació decorativa dels seus carrers amb motiu de les Falles de 2019, així com pel canvi de denominació de carrers i places de la ciutat derivat de l’aplicació de la Llei de Memòria Històrica.



Respecte a les subvencions concedides a les comissions falleres per la il·luminació decorativa dels carrers, l’import total és de 151.456,20 euros, mentre que les ajudes econòmiques pel canvi de denominació de carrers i places, derivat de l’aplicació de la Llei de Memòria Històrica, ascendix fins a 16.363,97 euros. Respecte a esta última concessió, la quantia màxima de l’ajuda a concedir per comissió és de 1.500 euros.



Anteriorment, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el passat 5 de desembre de 2018, va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres per la il·luminació decorativa dels seus carrers, mentre que la convocatòria per a la concessió de les ajudes econòmiques pel canvi de denominació de carrers i places de la ciutat, derivat per l’aplicació de la Llei de Memòria Històrica, va ser aprovada el passat 30 de novembre de 2018.