Alzira aprova tres actuacions d’emergència per a reparar danys de la DANA a Alzira

S’invertiran vora 400.000 euros per a executar les obres en zones de riu i barrancs afectats pel temporal.

La Junta de Govern Local d’Alzira ha aprovat l’execució de tres actuacions d’emergència per reparar els danys causats per la DANA del passat 29 d’octubre.

Aquestes intervencions, que es realitzaran per contracte d’emergència, seran finançades per la Generalitat Valenciana a través de la Direcció General de l’Aigua.

Detalls de les actuacions:

Canal Interceptor Fase 2: Problema: Desgast del talús est per l’arrossegament d’aigua dels camps veïns.

Desgast del talús est per l’arrossegament d’aigua dels camps veïns. Proposta: Execució d’una cuneta de recollida d’aigua per canalitzar-la fins a les baixants.

Execució d’una cuneta de recollida d’aigua per canalitzar-la fins a les baixants. Cost estimat: 44.739 €

44.739 € Termini d’execució: 1 mes. Riu Xúquer (zona Recinte Firal i Ciutat Esportiva): Problema: Danys en les bermes aterrassades del marge esquerre, erosionant la manta geotèxtil i el camí de ribera.

Danys en les bermes aterrassades del marge esquerre, erosionant la manta geotèxtil i el camí de ribera. Proposta: Reparació dels danys per restablir l’estabilitat de la zona.

Reparació dels danys per restablir l’estabilitat de la zona. Cost estimat: 234.491,38 €

234.491,38 € Termini d’execució: 2 mesos. Barranc de l’Alfarella (polígon industrial El Pla): Problema: Danys en els talussos i marges del barranc que han afectat la canalització, obres de pas i voreres pròximes.

Danys en els talussos i marges del barranc que han afectat la canalització, obres de pas i voreres pròximes. Proposta: Reparacions ajustades als danys ocasionats.

Reparacions ajustades als danys ocasionats. Cost estimat: 96.862,32 €

96.862,32 € Termini d’execució: 1 mes.

Coordinació amb altres administracions:

Les obres es coordinaran amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per evitar solapaments amb altres intervencions previstes i comptaran amb la seua autorització.

Compromís municipal:

L’Ajuntament d’Alzira ha confirmat que no hi ha cap altra administració que estiga duent a terme actuacions similars al municipi i ha expressat el seu compromís de col·laboració amb la Generalitat per garantir l’execució de les obres.

Aquestes intervencions urgents tenen com a objectiu restablir el correcte funcionament de les infraestructures i minimitzar els riscos en cas de futurs episodis climàtics extrems.