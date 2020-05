La Junta de Govern Local aprovarà este divendres el projecte definitiu de la muralla àrab de València

Print This Post

Joan Ribó: “posem en valor un dels elements patrimonials més reclamats durant dècades per la ciutadania, com és la muralla islàmica”



La Junta de Govern Local aprovarà este divendres el projecte definitiu de la muralla àrab de la ciutat, “el pas final que permetrà a partir d’ara començar els treballs de restauració d’este element patrimonial de la història de València”, ha afirmat l’alcalde, Joan Ribó, qui ha afegit que “este important pas ens permetrà la recuperació definitiva del tram de la muralla islàmica i del torreó de la plaça de l’Àngel, una de les unitats del pla de la muralla del segle XI del Carme, pendent des de 2006, situada entre el carrer de la Creu i les places de l’Àngel i dels Navarros”.



El pressupost de l’execució de l’obra serà de 3.440.661’51 euros i contempla la intervenció arqueològica en tot l’àmbit, incloent la lectura estratigràfica dels llenços de la muralla i la torre. S’excavarà la zona interior del pati de pomes resultant de diverses parcel·les, on està previst que es recuperen altres elements dels relacionats amb la muralla de la ciutat i que formaven part, al costat del llenç i la torre, del sistema defensiu andalusí.



Està previst traure a la llum l’antemural, la lliça, la fossa que discorria per davant que posteriorment es va utilitzar per canalitzar la sèquia de Rovella i que es coneix com Vall Cobert. També es contempla l’excavació de part del cementeri de la parròquia de Santa Creu, situada originalment a la plaça del mateix nom. A més, s’excavarà el solar on s’ubicarà el Centre d’Interpretació de la Muralla, situat intramurs.



L’actuació contempla, d’altra banda, tal i com ha avançat Joan Ribó, “la consolidació i restauració del llenç i la torre de la muralla islàmica, mitjançant la retirada d’elements impropis i l’aplicació de tractaments per a la correcta conservació, ja que es tracta d’elements que queden a la intempèrie. Es pretén que esta intervenció siga un dels punts de recorregut per les diferents restes de la muralla islàmica que encara subsistixen inserides en les edificacions actuals del centre històric de la ciutat”.



Un altre punt que s’abordarà és la urbanització de l’espai lliure interior de l’illa, que dependrà dels resultats arqueològics, però que combina elements de vegetació amb les restes de la muralla. S’inclouen els circuits preparats per a les visites, complementats amb informació en panells al llarg del recorregut, tot això integrat en un jardí que evoque el que va ser l’exterior de la medina islàmica i el pas dels segles per esta àrea de la ciutat.



CENTRE D’INTERPRETACIÓ



“Este ambiciós projecte de recuperació del patrimoni històric de València del segle XI inclou la construcció i posada en marxa d’un edifici de nova planta com Centre d’Interpretació de la Muralla. Es construirà un edifici que comptarà amb semisoterrani, planta baixa i dos altures”, ha detallat, per la seua banda, la regidora de Patrimoni Històric, Glòria Tello.



La planta semisoterrani es concep com un espai introductori a la visita que s’anomenarà ‘València, ciutat emmurallada’. Es tracta d’un espai amb control de la llum natural en buit d’orientació nord, que permet la implantació de recursos audiovisuals.



La planta baixa del Centre de Visitants, on se situa l’accés i recepció de visitants, es destina a explicar de manera més detallada la ciutat islàmica i la seua relació amb la muralla. Este espai, on es manté la visual de la muralla des de l’accés, servix per contextualitzar-la històricament.



La primera planta, amb el discurs ‘El barri del Carme’, es dedica a narrar l’evolució d’un dels barris més dinàmics de la ciutat. S’exposaran objectes relacionats amb la seua història que estaran acompanyats d’audiovisuals i interactius.



“La segona planta s’ha concebuda com una àrea de descans que permet una recreació des de dalt, a través d’una terrassa i una passarel·la, de la vista de la muralla. Este projecte és una proposta d’intervenció interior i exterior, que dota el barri d’un equipament cultural públic que tindrà continuïtat en el futur, alhora que recupera i posa en valor un dels elements patrimonials més reclamats durant dècades per la ciutadania com és la muralla islàmica”, ha explicat la regidora Tello.