La Junta de Govern Local aprovarà este divendres “la primera ordenança de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de servicis socials”, segons ha comunicat hui la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano. L’Ajuntament invertirà més de 5 milions d’euros en dos tipus d’ajudes, una de “benestar social per a totes les necessitats que puga tenir una família en un moment puntual”, i una altra per a “la millora de l’autonomia de les persones majors”. Així mateix, l’edil ha avançat que “s’incorporarà un nou equip de treballadors socials per a reforçar el treball dels Centres Municipals de Servicis Socials”.



La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha posat en valor esta regulació normativa ja que “és la primera que fa l’Ajuntament de València en esta mena de prestacions i la més ambiciosa a nivell d’Espanya per la tipologia tan àmplia d’ajudes que contempla”. La corporació municipal destinarà 5.218.000 milions d’euros per a 2020, la mateixa quantia que 2019, en unes ajudes que “són dret subjectiu i universal de cadascuna de les persones beneficiàries que no depèn d’una convocatòria concreta”. Lozano ha destacat que “la principal novetat és que cobrix totes les necessitats bàsiques com a alimentació, habitatge, qüestió d’higiene, sanitat, nivell educatiu, finançament d’activitats d’oci i temps lliure, necessitats de transport o tràmits documentals”, entre altres, quan fins ara l’ajuda “es limitava a alimentació”.



Unes ajudes que Lozano ha destacat que posseeixen “un element de contraprestació, qui reba l’ajuda no sols cobrarà sinó que a més signarà un compromís personalitzat de fer diferents accions de manera proactiva per a millorar la seua situació”.



AJUDES I REQUISITS



En la primera tipologia d’ajudes, les de necessitat social, l’edil ha comentat que abasta conceptes com a “deutes del lloguer, el pagament d’entrada d’un habitatge, allotjaments alternatius, reparacions en l’habitatge, el pagament per a paralitzar desnonaments o oferir allotjaments provisionals per a aquelles persones en risc de pèrdua de l’habitatge, reformes que tingan a veure amb l’habitabilitat, despeses de comunitat, accés al mobiliari bàsic i electrodomèstics, despeses de subministraments energètics bàsics, despeses per a portar ulleres en cas de necessitat, i tractaments podològics o odontològics”, entre altres. Els requisits per a sol·licitar estes prestacions són estar empadronats a la ciutat de València o, en situacions excepcionals, demostrar que es residix a la ciutat com “els estrangers que no tenen encara regularitzada la seua situació i estan en situacions de demanda d’asil o refugi”.



Pel que fa a les ajudes per a la millora de l’autonomia de les persones majors, la regidora de Servicis Socials ha explicat que existeixen dos subtipus. “D’una banda les ajudes tècniques com els audiòfons i l’adaptació de l’habitatge per a les persones amb mobilitat reduïda, i per l’altre costat l’adaptació dels vehicles a motor”. Els requisits per a estes persones són, segons ha indicat Lozano, “tindre més de 60 anys i demostrar algun grau de discapacitat motor o sensorial”.



L’edil ha remarcat que “les persones que acrediten la condició de víctima de violència de gènere s’incrementen les quanties màximes en un 10% addicional” i que “són compatibles amb altres ajudes, subvencions o ingressos procedents de qualsevol Administració”. Així mateix ha revelat que “les famílies que ja siguen beneficiàries de la renda valenciana tindran una concepció directa”.



NOU EQUIP TREBALLADORS SOCIALS



Les noves ajudes faciliten per a Lozano “el treball del personal dels servicis socials”, un personal que serà reforçat pròximament amb “la incorporació d’una desena de nous treballadors socials en els 12 Centres Municipals”. “Pretén ser una eina d’intervenció comunitària potent”, ha agregat la regidora, qui ha avançat que l’Ajuntament estudia habilitar “un centre de telefonades, que alliberarà als Centres Municipals de la tasca d’informació i atenció”.