Connect on Linked in

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València té prevista l’aprovació este divendres de la incorporació de 58 nous bombers a la plantilla municipal. Totes les places noves es deriven de les ofertes públiques d’ocupació realitzades pel consistori en 2016, 2017 i 2018. 53 de les places han estat cobertes pel torn lliure i les cinc restants pel torn de mobilitat.



La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha explicat que la plantilla actual de bombers en la categoria de l’escala bàsica se situa en 251 efectius, motiu pel qual la incorporació dels nous 58 bombers suposarà un increment del 23,11 per cent, fins arribar als 309 efectius. “Des que arribàrem al govern municipal en 2015 les plantilles de Policia Local i Bombers, que són servicis públics bàsics, han sigut prioritàries per a nosaltres i hem volgut compensar la gran pèrdua d’efectius en estos dos cossos provocada per la inacció i la desídia dels governs anteriors, del Partit Popular, amb qui no es va convocar ni una sola plaça de les escales bàsiques en 10 anys tot i tindre taxa de reposició per poder fer-ho”, ha afirmat.



Per la seua part, el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha destacat que “amb la incorporació d’estos 58 bombers a la plantilla de l’Ajuntament aconseguim enfortir i estabilitzar el sistema d’emergència i ajuda en la ciutat de València, de forma que en situacions de crisi, com la que tinguérem la setmana passada, podem oferir una resposta ràpida, encara més eficaç i sempre pensant en el benestar de la població de la ciutat de València i els seus pobles”. A més, ha lamentat la “falta de responsabilitat del PP” per no convocar oposicions quan “se li omplix tots els dies la boca amb la importància de la seguretat i la necessitat d’estar preparats per a tot tipus de situacions i emergències com el temporal de la setmana passada”.



Esta és la primera entrada de bombers d’escala bàsica des de l’any 2006 i permetrà que la plantilla total de bombers, incloent els caps, se situe en 406 treballadors i treballadores. Els nous efectius, després del seu nomenament, hauran de superar un període formatiu en l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències.