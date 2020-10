La Junta de Govern Local de València ha aprovat hui una línia d’ajudes de 1.520.000 euros per a les indústries culturals de la ciutat

Connect on Linked in

Glòria Tello ha dit que “l’administració no pot quedar al marge de la situació que viu la cultura”



La Junta de Govern Local ha aprovat hui una línia d’ajudes de 1.520.000 euros per a les indústries culturals de la ciutat. Podran sol·licitar les ajudes les associacions sense ànim de lucre, les empreses culturals i els autònoms amb domicili fiscal en València. La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha dit que “la cultura és un servei públic essencial i l’administració pública no pot quedar al marge de la situació que està vivint el món cultural a causa de la pandèmia”.



L’Ajuntament ha aprovat hui una línia extraordinària d’ajudes per al sector cultural de la ciutat de València a proposta de la regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals. De les ajudes queden excloses les arts escèniques i les festes, atés que depenen d’altres regidories.



En total es destinaran 1.520.000 euros, dels quals un milió anirà dirigit a autònoms i empreses i la resta, a associacions sense ànim de lucre. Les ajudes podran sol·licitar-se mitjançant la seu electrònica del consistori a partir de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV). Els sol·licitants disposaran de vint dies per a presentar la documentació i, per evitar greuges, l’ordre de tramitació i, si escau, de la concessió de les ajudes es decidirà per sorteig.



Per a optar a la línia d’ajudes, els candidats hauran de complir tres requisits: tindre el domicili fiscal o una seu comercial a la ciutat de València, estar donats d’alta en el registre cultural corresponent i ser associacions, empreses o autònoms dedicats al món de la cultura.



Les associacions sense ànim de lucre rebran quantitats econòmiques d’entre 1.200 i 3.500 euros depenent del nombre de socis mentre que les empreses i els autònoms podran cobrar entre 2.000 i 4.000 euros en funció del nombre de treballadors. A més, aquelles empreses o autònoms que acrediten estar inscrits en una associació professional rebran altres 2.000 euros addicionals.



La regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals confia que la línia d’ajudes aprovada arribe a tot el sector cultural de la ciutat. De fet si, una vegada repartides les quantitats, sobraren diners, el romanent es prorratejaria entre els participants.



LA CULTURA, SERVEI ESSENCIAL



La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha afirmat que la cultura “és un servei essencial” i que “l’administració no pot quedar al marge de la situació que viu el sector a causa de la pandèmia del covid-19”. En este sentit, Tello ha afirmat “l’Ajuntament està fent una aposta que no té precedents per garantir la supervivència de les industries culturals de la ciutat”. La regidora ha subratllat que la majoria de les indústries culturals de València “estan formades per xicotets col·lectius, autònoms i empreses menudes i, per tant, cal prendre mesures excepcionals per pal·liar esta circumstància”.