La Junta de Tirades condiciona els terrenys de particulars cedits durant la temporada de caça a Sueca

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Junta de Tirades, a través del Consell Agrari, està ultimant esta setmana els treballs de recondicionament dels terrenys inclosos dins del vedat de la temporada de caça. “Durant estos dies, s’ha procedit a l’aplicació de saorra per a millorar el ferm dels terrenys particulars afectats. Enguany s’ha repartit, a més, un 25% més d’este material, en total s’ha realitzat una inversió de 9.000 euros, a causa del bon resultat obtingut en la subhasta”, ha explicat el regidor d’Agricultura i president del Consell Agrari, José Luis Ribera.



Esta setmana, per tant, finalitzarà esta actuació en les carreteres particulars, una actuació que s’ha hagut de realitzar un poc més tard de l’habitual pel fet que han prevalgut les labors de recuperació d’infraestructures principals danyades pel temporal Gloria. A més de l’aplicació de saorra, la Junta de Tirades està actuant també endreçant els terrenys, retirant el baladre, etc., entre altres treballs. “Si una vegada finalitzat, algun particular trobara alguna deficiència en la seua propietat, que ens ho comunique i se solucionarà al més prompte possible”, ha afirmat Ribera.



Des de la Junta de Tirades es vol agrair la col·laboració dels amos dels terrenys per la seua cessió durant la temporada de caça.