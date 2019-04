La Junta Electoral de Zona tomba la denúncia de Compromís contra l’Ajuntament de Mislata

Connect on Linked in

La resolució dóna la raó a l’alcalde de Mislata i permet a l’Ajuntament promocionar les beques de formació per a joves i la Carrera contra el Càncer

El passat 10 d’abril el grup Compromís presentava davant la Junta Electoral de Zona de València una denúncia contra l’Ajuntament de Mislata per, segons van argumentar, incomplir el que es disposa en la Llei Electoral General sobre publicitat institucional en períodes electorals. En concret, la denúncia feia referència a la promoció i publicació de l’inici del procés d’inscripció al Pla de Formació per a joves postgraduats i de la Run Càncer Mislata 2019, realitzades per l’Ajuntament en la seua pàgina web municipal i en les seues xarxes socials oficials.

Davant el requeriment per part de la Junta Electoral, l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, va presentar davant l’òrgan la corresponent al·legació a la reclamació realitzada pel grup Compromís.

Pel que respecta al Pla Social de Formació, que beneficiarà a 30 joves postgraduats amb una beca per a formar-se en diferents àrees municipals, l’Ajuntament ha defensat davant la Junta el seu caràcter de programa pluriennal, que es ve desenvolupant any rere any en el municipi de Mislata, amb independència que la seua execució coincidisca o no amb any electoral. A més, en tractar-se d’una subvenció pública s’ha de complir amb l’obligació legal de donar publicitat a la convocatòria. Així mateix, s’ha incidit que en l’edició d’enguany s’ha tingut una especial cura a agilitar les actuacions administratives perquè la convocatòria i el termini de presentació de sol·licituds no es vera afectat pel procés electoral municipal i el programa puga desenvolupar-se amb total normalitat.

En referència a la Carrera contra el Càncer, que se celebrarà a Mislata el pròxim 5 de maig, es tracta d’una marxa solidària integrada dins d’un circuit de carreres que se celebren en tota la província de València i en el qual participen 79 municipis. L’Ajuntament de Mislata s’ha limitat, com en les edicions anteriors, a fer arribar a la ciutadania la celebració de l’esdeveniment, atés que entén que el fet que 2019 siga un any electoral no pot causar un perjudici a una entitat sense ànim de lucre com és l’Associació Espanyola Contra el Càncer, a la qual va destinada el total de la recaptació, i que no té cap vincle amb partits polítics o agrupacions d’electors.

En definitiva, l’Ajuntament de Mislata ha complit amb el seu haver de publicació i aquesta s’ha dut a terme amb escrupolós respecte al marc normatiu, realitzant una comunicació absolutament asèptica i innòcua amb l’única finalitat de complir els deures legals de transparència, accés a la informació i bon govern. I en aquest sentit ho ha entés també la Junta Electoral de Zona que, en el dia d’ahir, 16 d’abril, ha resolt la denúncia en sentit favorable a l’Ajuntament de Mislata donant-li, per tant, la raó i acordant que les reclamacions realitzades per Compromís no infringeixen el que es disposa en la Llei electoral General, procedint al seu arxiu.

La portaveu del govern municipal ha demanat a Compromís “serietat i rigorositat”. Mª Luisa Martínez Mora apunta, a més, que “estar en període electoral no ha d’afectar els projectes que aquest govern porta anys desenvolupant, fins i tot abans que Compromís formara part de l’Ajuntament. L’alcalde i el govern municipal continuarem publicitant i promocionant les activitats complint amb les normes establides i sempre en benefici de la ciutadania de Mislata”.