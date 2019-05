La Junta Local Contra el Càncer d’Alboraia recapta fons un any més amb la seua col·lecta al carrer

Connect on Linked in

Alboraia s’ha mostrat una vegada més com un poble solidari amb la col·lecta que duu a terme la Junta Local Contra el Càncer cada any. Al costat de l’Ajuntament i un grup de voluntaris compost per joves, l’associació local ha tornat a eixir al carrer aquest passat 9 de maig en una iniciativa que organitzen per a contribuir en la lluita contra aquesta malaltia. A més, també es va organitzar una altra col·lecta en la zona de Port Saplaya l’11 de maig, en Alcampo i Leroy Merlin.

Al costat del grup de voluntaris i voluntàries participants en la col·lecta es trobava Susana Cazorla, regidora de Serveis Socials, que va ajudar en la recaptació participant en una de les taules petitòries instal·lades en el municipi. També van assistir integrants de la Corporació Municipal.

Són moltes les iniciatives que la Junta Local Contra el Càncer duu a terme al llarg de l’any per a lluitar contra la malaltia, per la qual cosa aquells i aquelles que desitgen ajudar tindran la seua pròxima oportunitat el pròxim 29 de juny, dia en què se celebrarà la carrera 10K Divina Pastora Seguros Alboraya contra el Cáncer.