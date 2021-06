La Junta Local de Seguretat de València comença a treballar sobre el dispositiu especial per a les falles de setembre a l’espera de les normes per a la desescalada

Connect on Linked in

La Junta Local de Seguretat comença a treballar sobre el dispositiu especial per a les falles de setembre a l’espera de les normes per a la desescalada

La Junta Local prepara la campanya de seguretat per a este estiu en la ciutat de València. Ajuntament, policia local, Subdelegació del govern en València i Generalitat han acordat mantindre “la coordinació policial” amb vistes a un estiu que, en paraules del regidor de Protecció Civil, Aarón Cano, “serà diferent al de l’any passat, afortunadament”. La reunió ha estat presidida per l’alcalde, Joan Ribó, i ha comptat amb la presència del regidor de Protecció Civil, membres de la policia local, de la policia nacional i la Guàrdia Civil i el subdelegat de la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana, Luis Felipe Martínez, i el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel.

A l’eixida de la reunió, i davant les preguntes dels mitjans de comunicació, Aarón Cano ha explicat que esta Junta Local de Seguretat s’ha convocat ara per a preparar els dispositius especials de seguretat de l’estiu i per a falles, ja que “no es va convocar la prepartòria de falles en les dates habituals per motius obvis”, en referència a la suspensió per causa de la pandèmia. Per la seua banda, i en este sentit, el subdelegat del govern ha afirmat que “estem esperant eixa nova normativa sobre la desescalada de les falles per a poder convocar una Junta de Seguretat Local més concreta”.

Així mateix, segons el regidor, “en la ciutat de València tindrem una presència policial reforçada durant l’estiu, que enguany es tornarà a caracteritzar per l’arribada de turistes. En este sentit, estem fent un treball de coordinació amb la policia nacional amb vistes als caps de setmana”.

Per la seua banda, el subdelegat del govern en València, Luis Felipe Martínez, també ha destacat la col·laboració “intensíssima” entre els cossos policials de manera que, “diàriament, s’intercanvien la informació. És a dir, que des de la policia nacional els transmeten diàriament a la policia local les dades de delinqüència que tenim en distintes parts de la ciutat. Per la seua banda, la policia local ens transmet qüestions que troben que són del nostre interés.

Incorporació de 53 nous agents

Per la seua banda, el regidor de Policia Local ha anunciat que “pròximament, s’incorporaran al cos 53 nous agents de policia local per al torn de mobilitat. I en un any, des de l’inici de les oposicions de policia local, haurem finalitzat les proves que tenim pendents”. Aarón Cano ha explicat que “estem desitjant incorporar més agents. Per això, tenim en marxa la major oposició des de fa 25 anys en la policia local de València i estem fent les proves en un temps rècord. Però en l’Ajuntament estem constrets per la limitació de la taxa de reposició. I en l’Ajuntament de València complim la llei”.

Per la seua banda, Aarón Cano també ha anunciat que “en l’últim quadrimestre d’enguany podrem presentar al Ple de l’Ajuntament l’ordenança de convivència” que regularà el botellot, entre d’altres qüestions. El regidor diu que “l’ordenança és un eina útil de treball per a la policia local i els serveis municipals però, per ella sola, no pot solucionar tots els problemes de convivència de la ciutat. Hem de treballar més la conscienciació, l’educació i la implicació ciutadana”.