La Junta Local de Seguretat es reunirà per a analitzar l’explosió d’un artefacte pirotècnic casolà al carrer Tomàs de Montañana

El regidor de Seguretat destaca la coordinació entre Policia Local i Nacional i anuncia mesures per a evitar nous actes incívics

L’Ajuntament de València ha convocat pròximament una reunió de la Junta Local de Seguretat per a analitzar l’explosió registrada anit al carrer Tomàs de Montañana, ocasionada per un artefacte pirotècnic de fabricació casolana.

L’incident ha causat danys materials a la via pública, habitatges i patis, i ha afectat un treballador de la contracta municipal de neteja.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Jesús Carbonell, ha informat sobre aquesta detonació i ha destacat la ràpida actuació dels cossos de seguretat i emergències, així com la necessitat d’abordar amb profunditat aquest tipus d’actes incívics per a evitar incidents similars en el futur.

Explosió de gran intensitat i actuació dels serveis d’emergència

L’explosió es va produir a les 00.44 hores, sentint-se en diversos carrers adjacents i provocant el trencament de cristalls a Tomàs de Montañana, Lebón i Fuencaliente. Davant l’alerta del veïnat, es van mobilitzar immediatament Policia Local, Bombers, Cos Nacional de Policia (CNP) i agents TEDAX, especialitzats en la desactivació d’artefactes explosius.

Carbonell ha detallat que un treballador de la contracta de neteja va haver de ser atés per una unitat de Suport Vital Bàsic després de patir una pujada de tensió a causa de l’impacte de l’explosió. No obstant això, ha rebut l’alta i es troba ja al seu domicili.

Segons l’informe dels Bombers, la detonació es va produir al parc situat entre el número 19 del carrer Lebón i el 26 de Pare Tomás Montañana, generant una foradada d’1 metre quadrat i mig metre de profunditat. Els mesuraments amb cambra termogràfica han detectat una temperatura superior a la resta de la zona, indicant la magnitud de l’explosió.

Identificació de ciutadans per ús indegut de pirotècnia

Durant la nit, la Policia Local i Nacional han identificat 18 ciutadans estrangers al llit del riu mentre utilitzaven petards autoritzats, però fora de la cobertura del bàndol de Falles. Aquesta situació, segons Carbonell, posa en evidència la necessitat de reforçar les mesures de control i sanció per a garantir un ús segur i responsable de la pirotècnia.

El regidor ha detallat que, durant aquestes Falles, s’han identificat 97 estrangers (majoritàriament holandesos) i 101 espanyols per ús indegut de material pirotècnic, així com la confiscació de 103 quilos d’aquests artefactes.

Mesures per a evitar incidents futurs

La pròxima reunió de la Junta Local de Seguretat tindrà com a objectiu avaluar les actuacions realitzades i reforçar la coordinació entre la Policia Local i Nacional per a prevenir actes similars. Carbonell ha subratllat la necessitat d’implementar mesures més estrictes per al control i ús de pirotècnia, així com campanyes de conscienciació per a evitar conductes irresponsables que posen en risc la seguretat ciutadana.

“La coordinació entre els cossos de seguretat ha sigut excel·lent, però és fonamental seguir treballant per a evitar incidents com aquest en el futur”, ha conclòs el regidor.