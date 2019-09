La Junta Local Fallera d’Almussafes organitza el seu huité Mig Any Faller

Connect on Linked in

La festa, ambientada en el món del circ, se celebrarà el pròxim dissabte 14 de setembre al pati del CEIP Almassaf



Les entrades per a participar en l’esdeveniment, en el qual col·labora el consistori municipal, ja estan a la venda



El pròxim dissabte 14 de setembre les falles d’Almussafes tornaran a unir-se per a gaudir del Mig Any Faller. La festa, que enguany estarà ambientada en el circ, començarà a les 21.30 hores i inclourà un sopar de baix braç i una discomòbil. Les entrades per a assistir a aquesta activitat, que està oberta a tota la ciutadania, poden adquirir-se ja en els casals.



Les comissions falleres d’Almussafes reprenen la seua activitat després de l’estiu amb la celebració del Mig Any Faller, una festa que va consolidant-se amb el pas dels anys i que en la seua huitena edició, que es desenvoluparà el pròxim dissabte 14 de setembre, retrà homenatge al món del circ.



La Junta Local Fallera, integrada per representants de les tres falles del municipi, organitza en col·laboració amb l’Ajuntament de la localitat aquesta vetlada que reunirà al pati del CEIP Almassaf a les persones integrants de les falles Primitiva, La Torre i Mig Camí però que també està oberta a la resta de la ciutadania.



A les 21.30 hores començarà el sopar de baix braç, en la qual se serviran la beguda i un aperitiu, i posteriorment començarà a sonar la música de discomòbil que ambientarà aquesta festa, que s’allargarà durant diverses hores en el mateix recinte educatiu. Els tiquets per a assistir a la celebració ja poden adquirir-se en els diferents casals.