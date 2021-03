La Junta Local Fallera d’Alzira organitza actes presencials amb limitacions per a estes Falles

Print This Post

Dins del calendari d’actes organitzat per la Junta Local Fallera d’Alzira, volem presentar els actes presencials que hem elaborat.

Ho fem amb posterioritat a la presentació del calendari virtual perquè hem estat treballant en responsabilitat i fent ús de criteris que garantisquen la seguretat de tots els participants.

Els dies 15, 16 i 17 de març qualsevol fallera, faller, alzirenya o alzireny podrà realitzar la seua ofrena a la Mare de Déu del Lluch al Santuari de la ciutat en la Muntanyeta de Sant Salvador. L’horari, de 17:30 a 20:30 hores.

El dia 18 de març serà l’ofrena oficial on participaran els representants de les 35 comissions. A l’acte podran assistir acompanyats de 6 persones més fent un total de 10 per falla. Sols ells podran accedir al Santuari i en l’hora que tenen assignada. El Santuari i la seua esplanada tindrà l’accés restringit per evitar aglomeracions.

L’acte començarà a les 17 hores per ordre d’antiguitat de les comissions i a les 20 hores faran la seua ofrena les Falleres Majors d’Alzira Alba Carrió i Clàudia Dolz i les seues Corts d’Honor, membres de Junta Local Fallera i les autoritats que ens acompanyen.

L’acte serà retransmés en directe a través de les xarxes socials de Junta Local Fallera.

Dia 19 de març.

Missa de Sant Josep i en sufragi per les falleres i fallers difunts a les 11:30 en l’Església Arxiprestal de Santa Caterina.

En tot moment serà obligatori l’ús de la mascareta i el compliment de normes de grups i distancia. La Junta Local Fallera treballarà per garantir que es respecten i complixen les normes que hi han establides entre els assistents als diversos actes.