La Junta Municipal de Ciutat Vella lliura els guardons 19/20 i els del concurs fotogràfic Francesc Jarque

Connect on Linked in

Giuseppe Grezzi ha destacat l’emotivitat de l’acte i ha posat com a exemple els premis al Jimmy Glass i als servicis òptics Hurtado per les seues trajectòries.



El regidor i president de la Junta Municipal de Ciutat Vella, Giuseppe Grezzi, ha expressat la seua felicitació a les persones guardonades esta setmana en el marc dels premis 19/20 i del concurs fotogràfic Francesc Jarque 2019 que s’han atorgat durant la celebració de la sessió ordinària d’esta Junta de Districte. “Són les trajectòries personals i col·lectives les que marquen el dia a dia dels nostres barris i estos guardons són el reflex d’un compromís clar amb Ciutat Vella”, ha afirmat.



Amb cant d’estil i improvisacions a càrrec de l’Associació de Cant d’Estil valencià referents a cadascun dels guardonats i guardonades d’enguany s’ha encetat l’entrega dels premis de la Junta Municipal del Districte de Ciutat Vella. “Amb esta iniciativa tan emotiva es reconeix la seua tasca per la cultura, la implicació i col·laboració amb el veïnat i les activitats i la vida comunitària en el districte”, ha explicat.



Entre els guardons, l’atorgat al Club de Jazz Jimmy Glass, com a divulgadors i promotors de jazz en Ciutat Vella des de fa molts anys amb programacions regulars de concerts i amb el reconeixement local i internacional fins i tot de publicacions de prestigi mundial, i els servicis òptics Enrique Hurtado, per contribuir a la cultura del xicotet comerç familiar i de proximitat com a signe d’identitat dels barris tradicionals de Ciutat Vella, en este cas durant més de 70 anys d’activitat artesanal, de tres generacions de la família de servici al veïnat i demostrant la capacitat d’adaptació del comerç tradicional de Ciutat Vella amb els avanços tecnològics de la modernitat en el seu àmbit professional, representant així un signe de pervivència de l’activitat econòmica dels oficis històrics de Ciutat Vella.



També han sigut reconeguts la Casa-taller José Luis March pel seu projecte cultural per preservar patrimoni de Ciutat Vella, i a títol personal les trajectòries de les antigues vocals Concepción Bou Ferrer i Clara Ferrando Estrella, mentre que els premis 2019 han sigut per a Juan Daniel Domínguez, a títol pòstum, i per a la falla Peu de la Creu. També s’han atorgat els premis del concurs de fotografia Francesc Jarque 2019, que han recaigut en Pablo Fuentes Marín -1r Premi- per l’obra ‘Que la música no pare’ i en José Gutiérrez Lacambra -2n Premi- per l’obra ‘Mercat de Mossén Sorell’.