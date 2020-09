La Justícia ratifica les mesures adoptades per Sanitat a conseqüència de l’evolució de la pandèmia en Benigànim

Print This Post

L’acte estima que s’ha respectat el principi de proporcionalitat

El Jutjat contenciós administratiu número 5 de València ha ratificat les mesures adoptades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en la seua resolució d’1 de setembre, per la qual es deixava sense efecte la resolució de 30 d’agost i s’establien noves mesures en el municipi de Benigànim a conseqüència de la situació de crisi sanitària per la COVID-19.

En l’acte consta que, en la motivació d’aquest acte administratiu, s’especifica que “el confinament de la població té caràcter perimetral i que es permet la circulació de persones residents dins del nucli de població, si bé es desaconsellen els desplaçaments i la realització d’activitats prescindibles”.

La nova regulació ratificada permet l’assistència a llocs de culte, amb un terç de l’aforament, garantint la distància mínima interpersonal de 1,5 metres i ús de màscares.

L’acte considera que s’ha respectat el principi de proporcionalitat, de manera que estima que les mesures adoptades són “adequades a l’objecte pretés” i que no consta “la possibilitat d’unes mesures menys oneroses o lesives per a la consecució de l’objectiu proposat”.

El ministeri fiscal també es va pronunciar en el procediment a favor de la ratificació de les mesures adoptades per la Conselleria de Sanitat Universal.