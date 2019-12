La lectura pren Foios amb ‘Llibre vola lliure’

Print This Post

S’han instal·lat 7 busties amb llibres per la localitat

L’objectiu és fomentar la lectura i l’intercanvi de llibres

El passat dijous 28 de novembre es va presentar al Parc Cuiper de Foios el projecte ‘Llibre vola lliure’, amb els que els llibres es tornen protagonistes. El regidor d’Educació, Juan José Civera, va ser l’encarregat de mostrar als veïns la bustia que acollirà els llibres, tant en aquest parc, com en els altres 6 de la localitat, més dos altres que s’instal·laran més avant.



Amb forma de caseta d’ocells, aquesta bustia conté alguns llibres que els veïns poden agafar gratuïtament per a llegir, amb l’única condició que en deixen un altre a canvi. El que busca aquest projecte és que les persones de la localitat intercanvien aquells llibres que tenen a casa ja llegits amb altres de veïns i veïnes a través de les busties. Tanmateix, s’han instal·lat en els parcs per a fomentar-los com a zona de lectura.



Civera ha assenyalat que “des de la regidoria hem volgut traure les biblioteques al carrer amb aquest projecte”. “Gràcies a aquestes casetes, els veïns podran gaudir de la lectura al parc o emportar-se els llibres a casa, i deixar en elles altres llibres que tenen a casa, que ja han llegit i no volen, i que ara podran ser útils per als seus veïns i veïnes” ha conclòs el regidor.