La Lira Almussafense homenatja la patrona de la música, Santa Cecilia

L’entitat, que va triar a Vanessa Pla com a Musa, va celebrar el passat cap de setmana la festa més important de l’any per als seus integrants



La banda va presentar al seu nou director, Francisco Ortiz, i als músics recentment incorporats en el concert oferit el dissabte 23 de novembre



El passat cap de setmana, la Societat Musical Lira Almussafense d’Almussafes va celebrar la festa de la seua patrona, Santa Cecilia, amb un programa d’actes que es va mantindre fidel a la tradició. El divendres es va desenvolupar un concert de la Banda Jove i l’habitual sopar de socis i sòcies. El dissabte es va dur a terme la proclamació de la Musa de la Música 2019, Vanessa Pla, i el concert extraordinari de Santa Cecilia, que va servir per a presentar públicament al nou director, Francisco Ortiz. El diumenge es va recollir en els seus domicilis als nous músics, Batiste Rovira i Roberto Llamas, el rector va oficiar una eucaristia a l’església i, finalment, l’entitat va compartir un dinar de germanor.



Dos nous músics s’han incorporat enguany a la banda de la Societat Musical Lira Almussafense d’Almussafes. Batiste Rovira Medina i Roberto Llamas Mancebo, tots dos clarinetistes, van debutar amb la formació el passat dissabte 23 de novembre en el concert extraordinari que es va desenvolupar a la sala d’actes del Centre Cultural dins de les iniciatives organitzades per l’associació per a celebrar la festa de la seua patrona, Santa Cecilia. No van ser els únics que es van presentar públicament davant la ciutadania com a nous integrants del conjunt.



En l’acte, que es va iniciar a les 19.30 hores, també va participar per primera vegada el recentment nomenat director de la banda, Francisco Ortiz Sotos, qui pren el relleu de Josep Escandell Vila com a responsable artístic. Natural de La Roda, Albacete, Ortiz és trompetista, especialista en banda i col·labora regularment amb diverses agrupacions, entre les quals es troba l’Orquestra Simfònica d’Àvila. A més, és membre del quintet de metalls ‘Harem Brass’ de Conca, professor de música d’Educació Secundària i d’escola de música i director del grup de trompes Alonso Quijano.



El concert va incloure la proclamació de la Musa de la Música 2019, un càrrec per al qual enguany la junta directiva ha triat a la jove Vanesa Pla Mellado. Tant ella com la seua predecessora, Aitana Sanz de Ramón, van ser recollides en el seu domicili durant una cercavila. Finalment, en l’acte també es va homenatjar a Gustavo Peiró Esteve, músic que forma part de la banda local des de 1994. En reconeixement al seu esforç i constància se li va entregar la Lira d’Or, distintiu que es concedeix a les persones que compleixen 25 anys en la formació.



Les celebracions van començar el divendres 22 de novembre a les 18 hores amb un concert a càrrec de la Banda Jove a l’esplanada del Centre Cultural i van continuar a la nit, a les 21.30 hores, amb el tradicional sopar de socis i sòcies.



Com a colofó a aquest intens cap de setmana, el diumenge 24 de novembre es va dur a terme una cercavila festiva en el qual a ritme de pasdoble la junta directiva i les dames de la música van recollir a la musa i els nous músics en els seus domicilis per a traslladar-se posteriorment en comitiva fins a l’església parroquial. Allí es va celebrar una eucaristia en honor a Santa Cecilia. La Societat va concloure la jornada amb un multitudinari dinar.