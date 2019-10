La Llar de la Tercera Edat de Paiporta reobri les seues portes

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha invertit més de 93.000 en l’última part de la rehabilitació d’un edifici emblemàtic de la localitat





La Llar de la Tercera Edat de Paiporta ha reobert recentment les seues portes després de les obres de restauració que ha portat a terme l’Ajuntament. L’edifici és un dels més emblemàtics de Paiporta, compta amb protecció morfològica segons el Catàleg del Pla General i és un lloc de reunió, trobada i socialització habitual. A més, acull diverses activitats per a la gent gran de la localitat.

L’actuació, en la qual el consistori ha invertit 93.162,11 euros, s’ha centrat en l’estanquitat dels canalons ocults de la coberta i la construcció de noves baixants, i la instal·lació de noves línies de vida per a futures obres de manteniment i inspeccions periòdiques. A més, s’han repintat i arreglat les façanes de l’edifici i la mitgera amb les cases annexes. Ja en l’interior, s’ha construït un fals sostre que imita l’antic forjat amb biguetes i voltes, que es trobava molt deteriorat i plagat de corcó en les parts de fusta.

Aquestes actuacions se sumen a la impermeabilització del sostre de l’edifici, obra que es va portar a terme a mitjans de la passada legislatura. Aquestes dos intervencions han deixat la Llar de la Tercera Edat totalment restaurada.

L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i el regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val, han visitat la llar ja reoberta aquesta setmana per tal de comprovar en primera persona les millores, i per atendre les peticions de la gerència del centre i les persones usuàries de la instal·lació derivades de la reobertura.