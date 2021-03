La llista d’espera quirúrgica se situa en 150 dies en la Comunitat Valenciana

Print This Post

Més del 50% de pacients en llista d’espera són per patologies menors d’Oftalmologia i Cirurgia Ortopèdica o Traumatologia



La pandèmia ha obligat a disminuir l’activitat quirúrgica en determinats moments incrementant la demora estructural

La llista d’espera quirúrgica per a ser intervingut als hospitals de la Comunitat Valenciana se situa en 150 dies de demora estructural el mes de febrer, segons dades de la Conselleria de Sanitat Universal Pública.



Cal destacar que la pandèmia per coronavirus ha interferit en el ritme de les intervencions quirúrgiques, ja que en determinats moments s’ha hagut de reduir l’activitat quirúrgica dels hospitals per a poder assumir la càrrega assistencial de pacients COVID-19 en els moments de major pressió assistencial.

Així, en aquests moments la demora estructural se situa en els mateixos nivells que el mes de maig de l’any passat, 150 dies, que va ser quan va començar a repuntar a causa de la pandèmia.

Per part seua, la tendència a la baixa que es va registrar al novembre de 2020, 120 dies, enfront dels 132 dies del mes anterior, es va veure afectada per la tercera ona per coronavirus i la reorganització dels serveis assistencials, situant la demora en 125 dies al desembre i 142 dies el mes de gener.

Segons ha indicat la secretària autonòmica d’Eficiència i Tecnologia Sanitària, Concha Andrés, “hem hagut de reorganitzar tot el sistema sanitari, inclosos els quiròfans, per a poder cobrir les necessitats assistencials a cada moment de la pandèmia. Ha sigut un treball molt costós, sobretot en els moments de major pressió assistencial, però que ha posat de manifest l’esforç dels professionals sanitaris i la capacitat del nostre sistema sanitari”.

En aquest sentit, ha destacat que els recursos assistencials “ja estan représ la seua activitat habitual gràcies a la baixa incidència de coronavirus en aquests moments en la Comunitat Valenciana. Per tant, aquesta reactivació assistencial, juntament amb el pla d’autoconcert i el Pla de Xoc, permetran reduir la demora estructural sempre que la situació epidemiològica ho permeta”.

Cal assenyalar que en els moments de major pressió assistencial s’han realitzat, no sols les intervencions quirúrgiques urgents i no demorables, sinó també aquelles operacions que s’han considerats prioritàries.

Més del 50% de pacients en espera d’oftalmologia i traumatologia

Així, el gruix de pacients que actualment es troba en llista d’espera quirúrgica es deu a patologies menors. En concret, més del 50% dels pacients que espera per a ser operat en la Comunitat Valenciana són d’Oftalmologia o de Cirurgia Ortopèdica o Traumatologia.



En aquests moments, el nombre de pacients que es troben en llista d’espera quirúrgica en tots els Departaments de Salut de la Comunitat Valenciana se situa en 70.369 pacients, i d’ells quasi 37.000 pertanyen a oftalmologia i traumatologia.

Així mateix, en serveis com a cirurgia cardiovascular hi ha 339 pacients en espera, 1.359 en Neurocirurgia o 129 en Cirurgia Toràcica.

D’altra banda, del gruix de pacients en llista d’espera, la majoria es deu a patologies lleus, com és el cas de cataractes que són més de 11.000 pacients, hèrnies inguinals més de 3.000 o hallus valgus que suposa més de 2.000 pacients en espera