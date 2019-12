La lluita contra el masclisme i la defensa dels drets de les dones fa un pas més enllà a Alzira!

Print This Post

Col·lectius i persones individuals s’uneixen per realitzar la performance “un violador en tu camino”.

Diversos col·lectius i persones individuals han eixit al carrer a ritme de “I la culpa no era meua, ni on estava ni com vestia” amb el tabal. Una performance sobre “un violador en tu camino” que moltes localitats estan realitzant-la amb una finalitat clara: manifestar-se en contra de les violacions i defensar els drets de les dones d’arreu del món.

Des del Col•lectiu Feminista d’Alzira realitzen diverses activitats per lluitar contra el masclisme i les injustícies.

Una iniciativa que s’ha estés arreu del món.