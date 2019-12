La localitat de Benetússer dona per inaugurat el Nadal!

Print This Post

Han fet l’encesa de llums junt amb la Fallera Major i la Festera de Benetússer per primera vegada i han inaugurat el Betlem.

Benetússer ha encentat el Nadal amb l’encesa de llums i la inauguració del Betlem. Tot i que és la primera vegada que s’ha celebrat aquest acte, la plaça de l’ajuntament s’hi ha omplit de gom a gom per obrir els braços al Nadal. A l’acte s’ha fet una lectura i la Fallera i Festera Major de Benetússer han fet el compte enrere per il·luminar Benetússer!



Després de l’encesa, la corporació municipal junt amb els veïns i les veïnes de Benetússer s’han traslladat al xalet de la Xapa per inaugurar el Betlem, que aquest any, els donatius aniran destinats a l’Associació per a la Lluita contra la Leucèmia.

Un esdeveniment nadalenc que dona pas a molts més!