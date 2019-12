La localitat de Carlet viurà un màgic nadal!

Print This Post

Una àmplia oferta d’activitats els espera a tots els veïns i veïnes

Carlet viurà el Nadal amb una gran oferta d’activitats per a tots i totes les carletines, sense límit d’edat. Aquest any la localitat ha volgut bolcar-se en la població per tal d’oferir varietat d’activitats a gust de tots i totes.

Concerts, pel·lícules, tallers… i com és habitual, el concurs de betlems I d’arbres de nadal que organitza l’Ajuntament de Carlet on participen els veïns i les veïnes. Membres de l’ajuntament visiten tots els que es presenten per valorar quin és el o la millor.

Carlet és màgic en aquestes dates.