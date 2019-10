La localitat de Corbera espera començar molt prompte les obres de restauració del Castell

Print This Post

La fortalesa necessita aquestes obres per tal de consolidar-se.

La localitat de Corbera segueix lluitant per restaurar i consolidar El Castell, és per això, que farà uns dies, Andreu Salom diputat de Patrimoni, Manteniment i Projectes, es va reunir amb l’alcalde per a abordar diferents assumptes relacionats amb les obres d’aquest.

Unes obres necessàries que requereixen un gran pressupost per tal de mantenir aquesta fortalesa datada de la meitat del segle XII.

La restauració del Castell és necessària, la seua consolidació beneficiaria a la localitat.

Una fortalesa que necessita actuacions en diverses fases a llarg termini.