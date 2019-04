La localitat de l’Alcúdia ha celebrat la Fira del Llibre.

Print This Post

Milers d’exemplars, novel·les, contes i tallers van predominar a la festa, a més, mitjançant una donació de sang per a l’AECC, et donaven un xec que es podia canviar per un llibre.

L’Alcúdia va omplir els seus carrers de llibres amb la Fira del Llibre. Des de novel·les a contes, tallers de marca pàgines i molt més van predominar a la fira.

A la fira, va participar també l’Associació en Contra del Càncer. Mitjançant una donació de sang, s’aconseguia un xec per un llibre de la fira.

L’objectiu de la fira ha estat clar.

A la fira no faltaren tampoc els escriptors alcudians que l’ajuntament els ha publicat un llibre.

Una fira que se celebra des de fa nou anys i continua acollint a molts lectors i amants dels llibres.