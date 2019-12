La màgia de Pare Noel arriba a Torrent

Connect on Linked in

Els xiquets i xiquetes torrentinos gaudeixen d’un complet programa nadalenc en la Carpa de Nadal

Aquest matí la màgia ha arribat a Torrent de la mà de Papà Noel que, abans de començar la seua nit més afaenada de l’any, ha fet un alt en la Carpa de Nadal per a recollir de mà dels xiquets i xiquetes torrentinos les cartes amb les seues peticions i tindre així l’oportunitat de conéixer directament els seus desitjos nadalencs. A més, la seua visita ha vingut acompanyada d’animacions, pintacaras i del divertit espectacle de teatre “El venedor de fum”, un conjunt d’activitats organitzades per l’empresa municipal IDEA’t que han fet les delícies dels més xicotets. I per a completar l’estampa nadalenca, el Trenet de Nadal pel barri antic de la ciutat ha omplit d’alegria i esperit festiu als carrers torrentinas.

La carpa de Nadal espai de joc i diversió

La Carpa de Nadal s’ha convertit en un espai de trobada i de joc per a totes les edats on gaudir d’espectacles i tallers per a tota la família. Ahir a la vesprada, l’espai situat en la plaça Major, es va omplir per complet gràcies a la gent que no es va voler perdre l’obra ‘‘Un donyet a la cuina’’, la història d’un ancià que ha oblidat la màgia del nadal i del follet que li recorda totes les coses bones i boniques d’aquesta festa.

Va ser representada per la companyia de teatre torrentina Cucurucú Teatre.

D’altra banda, les activitats programades tornaran amb força a partir del dijous 26 amb jocs infantils i inflables de Playmobil durant tot el matí, de 10 a 14 hores, a més de comptar a les 11.30 hores amb l’espectacle d’Antenita Band. A la vesprada, a les 18 hores tindrà lloc l’esdeveniment “Nadal amb Star Wars”, una vertadera festa per als amants de la saga en la qual es projectarà el curtmetratge L’amenaça imperial de José Luis Besteiro i es comptarà amb la presència dels personatges principals de Star Wars.