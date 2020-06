La majoria dels municipis de l’Horta Sud acorden no celebrar enguany Escola d’Estiu

Connect on Linked in

La decisió de la majoria dels ajuntaments ha tingut en compte les dificultats per al compliment de les mesures de prevenció que tots han posat en comú en les diferents reunions de treball organitzades per la Mancomunitat de l’Horta Sud.



La majoria dels municipis de la comarca de l’Horta Sud han acordat no celebrar Escola d’Estiu aquest any degut a les dificultats d’organització que suposa adaptar-les a la nova normalitat provocada per la pandèmia del Coronavirus. La decisió de la majoria dels ajuntaments s’ha pres gràcies a la posada en comú de la problemàtica en les diferents reunions de treball organitzades per la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud en les últimes setmanes.



La pràctica totalitat dels municipis que conformen la comarca de l’Horta Sud no veuen possible la celebració de les tradicionals Escoles d’Estiu que se celebraven durant els mesos de juliol en la majoria dels municipis. La dificultat del compliment amb les normes marcades per les autoritats sanitàries quant al distanciament social han sigut determinants a l’hora de prendre aquesta decisió.



Durant les últimes setmanes, els alcaldes, alcaldesses i portaveus municipals han participat en diferents reunions de treball en les quals s’ha posat en comú diferents problemàtiques comunes en la desescalada de la pandèmia. D’aquesta manera qüestiones com l’obertura de les piscines d’estiu, la celebració de les Festes majors o patronals, els mercats ambulants o les escoles d’estiu han sigut debatudes per a buscar solucions comunes.



La presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Eva Sanz, ha volgut destacar la posició de l’organisme intermunicipal com a fòrum de debat i de col·laboració de les diferents administracions locals que formen la comarca. “En un moment en el qual és més necessària que mai la col·laboració, la Mancomunitat ha demostrat la importància que té a l’hora de crear espais de diàleg i intercanvi d’informació entre els municipis per a solucionar problemes que en molts casos són els mateixos”, ha explicat.