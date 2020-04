La mala climatologia dels darrers mesos provoca un descens del 27% en la collita de fruita d’estiu de la Ribera Alta i unes pèrdues estimades per LA UNIÓ de més 4 milions d’euros

Connect on Linked in

LA UNIÓ de Llauradors ha elaborat un estudi sobre la campanya de la fruita d’estiu (albercoc, bresquilla-nectarina i pruna), la conclusió del qual més destacat és que l’adversa meteorologia dels últims mesos ha provocat un minvament de collita del 27% en la comarca de la Ribera Alta i unes pèrdues estimades que són superiors als 4 milions d’euros.

La reducció de producció es deu a una concatenació d’adverses condicions meteorològiques. En primer lloc, un hivern amb temperatures altes que ha provocat la necessària falta d’hores fred en els cultius; posteriorment un mes de març molt plujós, amb excés d’humitat i poques hores de sol que ha portat una pol·linització defectuosa i un mal quallat dels fruits. Per a acabar-ho d’arreglar en algunes varietats de bresquilla primerenca, sobretot en la Ribera, el vent de principi de març ramejà la fruita i després les pluges ho han convertit en clavillat o cracking i per tant en pèrdues en producció. En la comarca s’estan augmentant els tractaments fungicides i per tant els productors tindran un increment dels seus costos de producció.

Les pèrdues al nostre territori se centren fonamentalment a la província de València amb 13,9 milions d’euros (75% de les mateixes) i el 22% de les mateixes se situen a la comarca de la Ribera Alta, segons l’estudi de LA UNIÓ.

En bresquilla-nectarina-paraguaià i pavia el descens previst serà d’un 20% amb unes pèrdues xifrades en 3,5 milions d’euros. La comarca produeix més de la meitat de la collita de tota la Comunitat Valenciana.

En l’albercoc la reducció mitjana de collita es xifra en el 25% en la comarca i les pèrdues per als productors seran de prop de 500.000 euros.

Pel que fa a la pruna les perspectives de producció indiquen un decrement del 45% i unes pèrdues per als productors de prop de 103.000 euros.

A les zones més avançades de la comarca, per la zona de Catadau, la recol·lecció de les varietats més primerenques de fruita ja fa una setmana que va començar i al llarga d’estos dies, si l’oratge acompanya, s’estendrà a tota la comarca. Si analitzem més detingudament per varietats la reducció de la producció en nectarines primerenques pot situar-se al voltant del 10%, mentre que als paraguaios la reducció de la collita s’estima que estiga al voltant del 60%.

Sense preus

LA UNIÓ ressalta que de moment no existeixen preus en cap llotja ni per part de cap Administració per a comparar respecte a les mateixes dates de la passada campanya i conéixer així la tendència. El descens de la producció tant en la Comunitat Valenciana com en el conjunt de zones productores de l’Estat, al costat de l’augment general de consum de fruites i hortalisses pel Covid-19 hauria de servir, en condicions normals, perquè els preus de la fruita augmenten en origen. No obstant això, existeix preocupació en el sector per desconéixer l’evolució de les cotitzacions i per veure també la marxa de les exportacions.

Mà d’obra i logística

En relació a una possible falta de mà d’obra no es preveuen massa problemes, excepte moments puntuals en magatzems; però si que existeix certa preocupació per temes logístics com el dels desplaçaments dels treballadors per a la recol·lecció en camp amb les limitacions imposades pel Covid-19 que augmentaran els costos.

Dades del sector

En la Comunitat Valenciana, segons les últimes dades disponibles de la Conselleria d’Agricultura de 2018, hi ha cultivades un total de 9.815 hectàrees de fruita d’estiu, quasi el 78% d’elles situades a la província de València. De bresquilla-nectarina-paraguaià-paviía hi ha 4.120 ha plantades, 3.458 ha d’albercocs i 2.237 ha de pruneres.

FRUTA DULCE (Albaricoque – Melocotón – Ciruela) Pérdidas % Pérdidaproducción Pérdida deproducción en t. Pérdidaeconómica % Pérdidaeconómica Alicante 34% 5.445 t. 4.136.192 € 22% Castellón 20% 752 t. 568.612 € 3% Valencia 30% 17.288 t. 13.878.539 € 75% La Ribera Alta 27% 4.125 t. 4.061.578 € 22% La Costera 55% 3.022 t. 2.237.789 € 12% La Vall d’Albaida 41% 6.773 t. 5.200.199 € 28% Total CV 31% 23.485 t. 18.583.343 euros 100%