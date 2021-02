La Mancomunitat aprova la creació d’un PERTE que facilitarà l’arribada de fons europeus a la comarca

Connect on Linked in

La Mancomunitat de l’Horta Sud aprova la creació d’un PERTE que facilitarà l’accés als fons europeus de recuperació tant a ajuntaments com a associacions i pimes de la comarca

Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) per a la comarca permetrà impulsar els compromisos de l’entitat intermunicipal recollits en el seu Pla Estratègic 2018-2022 i en la seua Declaració institucional per a la reconstrucció social i econòmica de l’Horta Sud aprovada a l’abril.

La Mancomunitat de l’Horta Sud va aprovar en la seua última sessió plenària la creació de Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) que facilitarà l’accés als fons europeus de recuperació tant als ajuntaments com a associacions empresarials, pimes, micropimes, emprenedors o start ups de la comarca.



La creació d’un PERTE comarcal tindrà dos grans avantatges per a administracions locals i societat civil de l’Horta Sud. D’una banda, simplificarà els processos administratius per a l’accés al finançament comunitari per a la reconstrucció després de la crisi de la Covid19. D’altra banda, es compliran els requisits per a treballar contenidors de diferents grandàries amb el que es podran incorporar projectes d’associacions empresarials, pimes, micropimes, emprenedors o start ups.



D’aquesta manera, el PERTE comarcal serà l’instrument que afavorisca la canalització per a la tramitació dels projectes que propicien l’arribada dels fons europeus. La Mancomunitat de l’Horta Sud posa així a disposició tant dels ajuntaments com de la societat civil un instrument que a més de facilitar la presentació de projectes anirà alineat a la seua estratègia de comarca plasmada en el Pla Estratègic per a L’Horta Sud 2018-2022 i en la Declaració Institucional per a la Reconstrucció Social i Econòmica de la comarca.



Els PERTES per a ser considerats com a tal han de representar una important contribució al creixement econòmic. Han de combinar coneixements, experiència, recursos financers i actors econòmics, amb la finalitat de remeiar importants deficiències del mercat i reptes socials. Aportaran un important valor afegit en termes d’I+D+i i afavoriran la integració i el creixement de les petites i mitjanes empreses.

“Circular Horta Sud”, projecte tractor



El projecte tractor del PERTE ho liderarà la Mancomunitat Horta Sud sota el nom de “Circular Horta Sud”. La proposta planteja el finançament i desenvolupament d’un conjunt d’accions necessàries per a transformar la infraestructura digital, així com afavorir la digitalització dels polígons industrials de l’Horta Sud.



Els objectius generals del projecte són la creació de plans de digitalització empresarial, l’elaboració d’estratègies d’enfocament comercial de sòls disponibles cap a activitats industrials d’impacte circular, l’actualització de centres de coneixement, instituts tecnològics i centres d’investigació o la creació de plans i documents estratègics de promoció comarcal d’economia circular entre altres.



Per al president de la comissió d’assumptes europeus de la Mancomunitat Bartolomé Nofuentes “la creació del PERTE comarcal propiciarà un clar benefici per a comarca perquè els projectes xicotets de pobles o grups d’empreses tindran un canal per a poder accedir a aqueixos fons”. A més, Nofuentes ha destacat que amb el lideratge de la Mancomunitat “tots els projectes tindran una coherència i estaran alineats en una estratègia comuna de creixement i evolució de la comarca”.