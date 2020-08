La Mancomunitat d’Alcàntera, Càrcer, Cotes i Sellent inverteix 385.000 euros en la recuperació del Pou de la Molinera per subministrar aigua

Connect on Linked in

Amb la inversió de 385.000 euros, s’electrificarà la zona mitjançant una instal·lació fotovoltaica autònoma i s’executaran les obres necessàries per a transportar el fluid fins al dipòsit general.

La Mancomunitat d’Alcàntera, Càrcer, Cotes i Sellent condicionarà el Pou de la Molinera perquè torne a ser efectiu i siga capaç de generar una bona quantitat de riquesa hidràulica als habitants de les diferents localitats. El cost d’esta obra per a la Mancomunitat ha estat de 385.000 euros, invertits en la recuperació dels aqüífers, en la lluita contra el canvi climàtic i en les noves vies per garantir el subministrament amb recursos naturals. L’objectiu principal d’aquest projecte, que ha tardat quatre anys a veure la llum, és definir, dimensionar i valorar les obres a executar per realitzar un pou d’extracció d’aigua, i la conseqüent electrificació del mateix mitjançant la instal·lació fotovoltaica autònoma per permetre la conducció favorable de l’aigua, fins al dipòsit existent de la Mancomunitat.

Ahir es va produir la visita tècnica del director general d’Infraestructures Hidràuliques de la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, que es va reunir amb els alcalde dels municipis.

La instal·lació del pou té condicions favorables que ajuden mediambientalment i energèticament, ja que l’energia solar produeix un reduït impacte ambiental, no emet gasos contaminants i amb el seu funcionament es redueixen les emissions que són responsables del canvi climàtic. A més, és una solució innovadora que aprofita recursos energètics locals i que utilitza un recurs inesgotable. Esta solució adoptada consta d’una electrobomba submergible instal·lada al pou i una conducció de 540 metres fins al dipòsit en el qual s’emmagatzemarà l’aigua que posteriorment serà gestionada segons les necessitats de la Mancomunitat. Aquest mètode de funcionament també produeix energia sense consum de matèries primeres, reduint significativament el cost de la factura del subministrament elèctric de la Mancomunitat, que actualment és el cost més elevat en l’explotació del sistema d’aigua potable, ja que una vegada instal·lat, el sistema generarà un estalvi d’uns 26.000 euros. Per al funcionament de la bomba, serà necessària la instal·lació fotovoltaica autònoma que alimente la mateixa i que produeix energia elèctrica mitjançant un camp de mòduls fotovoltaics i amb la injecció de corrent, tenint també el benefici de poder transformar l’energia lumínica del sol en energia elèctrica.