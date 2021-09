La Mancomunitat de Carraixet presenta el seu II Pla d’Igualtat a Bonrepòs i Mirambell

Print This Post

La Mancomunitat de Carraixet ha presentat aquest matí a l’auditori de l’ajuntament de Bonrepòs i Mirambell el seu II Pla d’Igualtat 2021-2025.

En l’acte han participat l’alcaldessa de Bonrepòs i Mirambell, Raquel Ramiro, la presidenta de la Mancomunitat i alcaldessa d’Alfara del Patriarca, Marisa Almodóvar, i la tècnica d’Igualtat de la consultora Nímia, Amparo Castillo.

També han acudit algunes de les treballadores de la Mancomunitat, que han sigut protagonistes de diverses dinàmiques de grup amb les quals es buscava conéixer el significat de la paraula igualtat i destacar algunes frases cèlebres de conegudes dones feministes.

L’objectiu general de l’II Pla d’Igualtat és inserir en la gestió de la Mancomunitat del Carraixet el principi fonamental d’igualtat entre dones i homes, basat en la igualtat d’oportunitats i de tracte en l’àmbit laboral.

D’aquesta manera, es pretén aconseguir la igualtat real i efectiva sense discriminació per raó de sexe, així com l’eliminació de barreres que dificulten el ple desenvolupament de les persones.

El Pla, que es desenvoluparà en quatre anys, ha comptat amb la participació de la plantilla per a així conéixer de primera mà les seues inquietuds i poder calendaritzar accions concordes a les seues necessitats.

L’alcaldessa de Bonrepòs i Mirambell ha destacat en la seua intervenció que a pesar que actualment “comptem amb un cos legislatiu que ens protegeix com a persones treballadores, encara ens queda camí per recórrer per a aconseguir la igualtat real”.

“Els nostres municipis tenen el compromís de continuar treballant amb la implementació d’aquestes polítiques perquè el personal que treballa en la *Mancomunitat es beneficie de

la protecció que les lleis li ofereixen en la seua pràctica laboral”, ha afegit.

Per part seua, la presidenta de la Mancomunitat ha explicat que amb aquesta planificació “donem resposta a l’objectiu d’eliminar els obstacles que impedeixen la integració laboral d’homes i dones en les mateixes condicions”.

La Mancomunitat de Carraixet ha anat incorporant la perspectiva de gènere des de la seua constitució, amb polítiques específiques i transversals. En 2017 ja es va posar en marxa l’I Pla d’Igualtat, que va finalitzar l’any passat. Ara, amb l’elaboració d’aquest segon Pla es fa un pas més endavant, mantenint l’aposta de la Mancomunitat per la igualtat entre el personal que treballa en ella.