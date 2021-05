La Mancomunitat de la Ribera Alta edita una guia del departament de Digitalització de Patrimoni

Connect on Linked in

Amb l’intenció de compartir-lo amb entitats locals

El secretari autonòmic d’Innovació i Transformació Digital, Jordi Juan, ha assistit a la presentació de la Guia del Departament de Digitalització de Patrimoni de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Un document que recull i descriu de manera detallada com ha estat possible aquest servei, des dels “recursos tècnics i humans, els criteris de prioritat, la seua metodologia, el hardware i software necessaris o el protocol per a digitalitzar un museu, per exemple.

La creació del Departament i la posada en marxa d’un espai de difusió i preservació de patrimoni ha estat destacada com una “bona pràctica en innovació.

La guia està disponible en castellà, valencià i anglés, en paper i en versió digital, a través de l’adreça https://riberana.es/val/guia-departamento-digitalizacion. La seua traducció i edició ha sigut possible gràcies al finançament del projecte Interreg Europe CD-Eta, i ha estat una iniciativa de la Mancomunitat, arran dels canvis derivats de la crisi de la covid 19.