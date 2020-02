La Mancomunitat de la Ribera Alta ens avisa per a possibles temporals

Print This Post

Sols és un avís més del canvi climàtic

Gloria ha causat molts danys a la Comunitat Valenciana, la zona de la Ribera a estat una de les més afectades arribant inclús en diferents localitats a sofrir conseqüències com una granissada. Diferents efectius es van posar a actuar en les zones més afectades fins a hores d’ara per pal·liar la situació però què podem fer si torna a passar un temporal com Gloria? Des de la Mancomunitat de la Ribera Alta ens aconsellen.

Aquest temporal que inclús ha causat por entre els ciutadans, sols és un avís més del canvi climàtic.