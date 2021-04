La Mancomunitat de la Ribera Alta inicia el servei de recollida selectiva de residus

Connect on Linked in

Utilitza sistemes innovadors com la recollida porta a porta i contenidors amb identificació de l’usuari.

És la primera mancomunitat que implementa el servei de manera conjunta.

La preocupació pel medi ambient és una realitat creixent i la necessitat d’adoptar mesures per a reduir i reciclar els residus és una directriu europea que es va convertir en llei al juny de 2020 i, per a complir amb el percentatge de reciclatge de residus marcat per la Unió Europea, la Mancomunitat de la Ribera Alta ha posat en marxa un servei de recollida selectiva, amb diferents aplicacions segons el municipi, que ha presentat aquest matí el seu president, Txema Pelàez. El sistema, segons ha assenyalat, permet a la Mancomunitat “aconseguir les exigències europees i anar per davant per al futur”.

La Mancomunitat de la Ribera Alta és la primera mancomunitat que posa en marxa aquest servei de manera conjunta en les seues poblacions, estudiant en cada cas concret el sistema més eficient per a dur-lo a terme. D’aquest model, 9 poblacions implantaran el sistema de recollida porta a porta, mentre que altres tres han triat instal·lar contenidors específics per als residus orgànics.

“Hem estudiat experiències, i assistit a jornades i conferències sobre aquest tema, que està en voga en tota la Unió Europea i que ja està funcionant perfectament en altres territoris”, assegura Txema Pelàez, president de la Mancomunitat de la Ribera Alta, qui ha remarcat que el que busca aquest sistema és “complir amb les exigències de la Unió Europea i amb la normativa en vigor de la forma més eficient possible”.

Contenidors orgànics

El primer pas del servei va ser la instal·lació a Carcaixent dels contenidors específics per a residus orgànics, coneguts com el cinqué, que completa el sistema de separació en cinc tipus de residus: paper i cartó (contenidor blau), vidre (contenidor verd), envasos lleugers (groc), resta (grisa) i orgànica (marró).

Innovadors sistemes de recollida

Per a altres poblacions més xicotetes i amb elevat nombre d’habitatges unifamiliars s’ha posat en marxa la recollida de residus porta a porta. A partir del dilluns 12 d’abril les poblacions de Càrcer i Alcàntera de Xúquer comptaran amb aquest nou servei, i progressivament se sumaran Antella, Sumacàrcer, Sant Joanet, Manuel, Alfarp, Llombai i la Barraca d’Aigües Vives.

En aquest sistema s’entrega a cada habitatge tres poals, un d’ells per a depositar a casa els residus orgànics i els dos restants -un marró i un gris – per a traure cada dia a la porta de casa entre les 20 i les 23 hores el poal corresponent amb els residus que es recullen aqueix dia.

Per exemple, en el cas de Càrcer, els dilluns es recull els residus de resta, que són tots aquells que no es poden reciclar com a elements d’higiene personal (compreses i bolquers, fulles d’afaitar, bastonets de les orelles), neteja domèstica, i altres com a màscaretes, bolígrafs, burilles i joguets trencats entre altres.

Els dimecres, dijous i diumenges es recull el fem orgànic, que són bàsicament les restes d’aliments, d’horta i jardí, paper de cuina brut o de fleca, bosses d’infusions o similars. Tots aquests productes es poden aprofitar i transformar.

Els dimarts i els dissabtes té lloc la recollida d’envasos lleugers i el dijous és el torn del paper i cartó. El vidre, per part seua, es deposita en el contenidor verd habitual situat al carrer.

La separació de residus en la llar i el compliment dels dies de recollida és clau per a l’èxit del servei. Per aquest motiu, l’equip de recollida revisa el contingut de les bosses i no s’emportarà aquelles que continguen elements d’una altra fracció. Per a això s’indicarà amb un adhesiu el motiu, juntament amb un número de contacte per a possibles dubtes.

D’altra banda, Catadau compta amb un sistema de contenidors amb identificació personal. D’aquesta manera, per a poder depositar el fem dins del contenidor, el ciutadà farà ús d’una targeta amb un xip que registrarà el correcte d’ús del sistema.

Conscienciació ambiental

Per a donar coherència i uniformitat a tot aquest nou sistema, la Mancomunitat ha creat la campanya Fem-ho bé!, amb un disseny modern i cridaner en el qual s’identifiquen les imatges de cada tipus de residu amb el color del contenidor corresponent. Amb aquesta campanya es vol implicar i conscienciar a la població amb textos, guies, vídeos i calendaris que recorden a la població els dies i horari de recollida de cada tipus de residu, així com el poal en el qual hauran de depositar-se.

Aquest material es reforça amb la presència dels educadors ambientals, un equip format per sis persones que des del mes de març passat realitzen campanyes informatives per cada municipi en els quals s’implanta el sistema, informant a peu de carrer, repartint els poals i resolent dubtes de la ciutadania.