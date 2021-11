La Mancomunitat de la Ribera Alta junt a la Federació de Municipis i Províncies presenten la Guia de creació d’un Departament de Digitalització de Patrimoni

Connect on Linked in

Es tracta d’una eina per a entitats locals que vullguen digitalitzar el seu patrimon i replicar l’experiència de la Mancomunitat de la Ribera Alta. L’entitat ha posat en marxa un repositori digital, www.riberana.es, amb visites virtuals, elements 3D, vídeos 360, imatges i elements interactius del patrimoni cultural i natural de la comarca. La guia és un document que detalla el procés per a posar en marxa el servei, i les necessitats tècniques i humanes, la metodologia i els protocols utilitzats.

“La guia del Departament de Digitalització de Patrimoni” ha estat presentada pel secretari tècnic de la Federacio de Municipis i Províncies, Vicent Gil, junt al president de la Mancomunitat Txema Pelàez i el director del departament de digitalització Víctor Rey.

Vicent Gil, secretari tècnic de la FVMP, ha destacat que La Mancomunitat de la Ribera Alta, que acaba de complir 25 anys, és un exemple de serveis i de bona gestió per a la ciutadania”.

Txema Pelàez, president de l’ens comarcal, ha destaca la importància de preservar el patrimoni vulnerable, com la tradició oral, i ha explicat que la posada en marxa del seu contingut durant el confinament va posar a l’abast el patrimoni a la ciutadania de manera global. “També compta amb un gran valor turístic, que contribueix a augmentar el número de visitants perquè s’amplia el seu coneixement i l’interés”, ha afegit

El director del departament de digitalització, Víctor Rey, ha descrit el treball de catalogació i les metodologies de treball, i ha exposat alguns exemples visibles a la web de Riberana, com la baixada de la Maerà d’Antella, la visita virtual pujadeta a l’ermita d’Alberic, les torres àrabs de la Ribera en 3D o les entrevistes de l’Arxiu de la Paraula Viva de Montserrat. “En el seu moment no teníem molts exemples en els que recolzar-nos i ara compartim aquest recorregut que hem documentat per a que altres mancomunitats o ajuntaments puguen traure profit de la nostra experiència”.La presentació ha pogut ser seguida de manera presencial a Alzira, a la seu de la Mancomunitat, i de manera telemàtica, per tècnics i gestors locals. La guia està disponible en paper i també en format telemàtic al web de patrimoni RIBERANA, en castellà, valencià i anglés https://riberana.es/val/guia-departamento-digitalizacion. La seua traducció i edició ha sigut possible gràcies al finançament del projecte Interreg Europe CD-Eta.