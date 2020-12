La Mancomunitat de la Ribera Alta signa un contracte per a la recollida selectiva de residus

Connect on Linked in

La Mancomunitat de la Ribera Alta i la companyia CESPA Ferrovial han signat un contracte per a la prestació del servei de recollida selectiva de residus que pròximament començarà a prestar l’ens comarcal. La signatura d’aquest contracte arriba després del procés de licitació realitzat per la Mancomunitat i on l’empresa CESPA Ferrovial va aconseguir la major puntuació. El contracte entre la Mancomunitat i CESPA Ferrovial té una durada de 6 anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo fins a 4 anys més, i ascendeix a un total de més de 10 milions d’euros durant els primers 6 anys.CESPA Ferrovial es farà càrrec de la recollida selectiva de residus en les diferents modalitats oferides per la Mancomunitat als municipis: porta a porta, contenidors temporals i contenidors fixos, i donarà servei a 23 municipis de la Ribera Alta, que sumen més de 50.000 habitants.La implantació del nou sistema de recollida selectiva de residus està programada per als primers mesos de 2021. Així, a partir del 18 de gener l’empresa CESPA Ferrovial serà l’encarregada de la recollida d’envasos lleugers i paper i cartó en els municipis adherits al servei, finalitzant el procés l’1 d’abril quan l’empresa adjudicatària del servei recollirà les diferents fraccions de residus en els municipis adherits.“La signatura d’aquest contracte és un pas més cap a l’eficiència i sostenibilitat ambiental en la recollida selectiva de residus” ha indicat el president de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Peláez. “Pensem que el fet de realitzar la recollida selectiva de residus d’una manera mancomunada és una fórmula idònia per abaratir costos i donar un millor servei al ciutadà gràcies a l’economia d’escala i eficiència ambiental. Ara iniciem ja el procés d’implantació del nou sistema que culminarem en abril, amb la recollida de totes les fraccions en les modalitats acordades amb els ajuntament,” ha conclòs Txema Peláez.