La Mancomunitat de la Ribera Alta visibiltza les dones gràcies a una baralla

La Mancomunitat de la Ribera Alta, a través de la seua Agència d’Igualtat i Convivència, ha elaborat el projecte La coneixes? Algunes dones valencianes en la nostra història, que consisteix en la realització d’una baralla de cartes i una sèrie d’accions al voltant de la baralla.

La baralla, realitzada per Enric Ramiro i il·lustrada per Meritxell Girbés, té com a objectiu mostrar una sèrie de dones valencianes que, a llarg de la història, han destacat en diferents àmbits i que moltes vegades, per la seua condició de dona, han estat silenciades, invisibilitzades i oblidades. Així, en les diferents cartes de la baralla apareixen més de 50 dones, entre les quals trobem, entre d’altres, poetesses, artesanes, intel·lectuals, empresàries, polítiques, metgesses, cantants i moltes altres professions.

El projecte La coneixes? Algunes dones valencianes en la nostra història es complementarà en diverses accions programades per l’Agència d’Igualtat i Convivència de la Mancomunitat, tant a través de les xarxes socials com en diferents accions que es realitzaran en els municipis de la Ribera Alta.

“Amb La coneixes? Algunes dones valencianes en la nostra història volem fer visibles aquelles dones que, al llarg de la nostra història, han destacat i han contribuït a millorar la nostra societat però que han quedat invisibilitzades i que moltes vegades no apareixen als llibres d’història ni a les enciclopèdies.” ha comentat el president de la Mancomunitat, Txema Peláez. “Hem volgut que l’aparició d’aquesta baralla i l’inici de la campanya en les xarxes socials coincidisca amb la commemoració del 8 de Març, Dia de la Dona, i volem que, gràcies a fer visibles aquestes dones amb iniciatives d’aquest tipus, ajudar a aconseguir una societat més igualitària.” Ha finalitzat el president de l’ens comarcal.