La Mancomunitat de la Ribera Altra lliura el Guardó d’Honor al cantautor Paco Muñoz

La Casa de la Cultura de Real acollia aquest acte tan representatiu.

La Casa de la Cultura de Real acollia l’acte d’entrega del Guardó d’Honor de la Mancomunitat de la Ribera Alta. El guardó reconeix la tasca de persones o entitats que treballen per afavorir els interessos de la comarca i el seu progrés en distints àmbits, és per això que aquest any el guardó s’ha lliurat al cantautor i escriptor Paco Muñoz per la seua trajectòria professional i per la defensa de la llengua valenciana.

Per a Paco va ser molt emocionant que se li reconeguera tot el treball realitzat durant la seua vida i per tot el seu esforç fins a hores d’ara.

Un acte que recordarà tota la vida.