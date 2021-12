La Mancomunitat de l’Horta Nord lliurament els diplomes dels cursos de magatzem, cítrics, neteja i màrqueting

Connect on Linked in

Aquests cursos s’han realitzat gràcies als Itineraris Integrats d’Inserció Sociolaboral per a persones en situació o risc d’exclusió social 2021, actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social (FSE) de la Comunitat Valenciana.

La Mancomunitat l’Horta Nord, al costat dels municipis d’Albalat dels Sorells, Albuixec, Emperador, La Pobla de Farnals, Massalfassar, Museros i Rafelbunyol, van posar en marxa el passat 10 de setembre el Programa de Desenvolupament d’Itineraris integrats per a la inserció soci laboral per a persones en situació o risc d’exclusió social en l’àmbit de la Mancomunitat l’Horta Nord a l’empara de la Resolució de 10 setembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual es concedeixen subvencions dirigides al desenvolupament d’itineraris integrats per a la inserció soci-laboral de persones en situació o risc d’exclusió social per a l’exercici 2021. Unes actuacions que es desenvolupen en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, cofinançat pel Fons Social Europeu.

L’objectiu d’aquest projecte ha sigut afavorir la inclusió social de persones en risc d’exclusió social a través d’itineraris soci-laborals d’inserció soci- laboral com a estratègies de lluita contra la pobresa i la discriminació, així com promoure la participació activa i la igualtat d’oportunitats com a eina per a facilitar l’accés al mercat laboral.

Intentant facilitar la millora de l’ocupabilitat de les persones amb dificultats d’accés a la formació i a l’ocupació, s’han desenvolupat activitats de formació, tallers i cursos, alhora que s’ha dut a terme un acompanyament individual de cadascuna de les famílies ateses.

Per a garantir aquesta atenció els tècnics s’han desplaçat a cadascun dels municipis i la formació específica i els cursos de formació s’han realitzat en els espais designats sobre aquest tema, així com a la Sala Polivalent cedida per l’Ajuntament de Rafelbunyol, els qui s’han implicat des d’un primer moment per a garantir un espai de treball centralitzat.

Els itineraris d’inserció finalitzen el pròxim 31 de desembre i el passat dia 13 es va fer lliurament dels diplomes obtinguts per les persones participants després de la realització dels cursos. Lliurament que es va dur a terme en presència del President de la Mancomunitat de l’Horta Nord, José Vicente Andreu Castelló, qui va destacar una vegada més “el gran esforç que es porta realitzant els últims anys amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels veïns i d’atenuar les greus conseqüències generades per la crisi sanitària de la Covid-19 en aquesta comarca”.