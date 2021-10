La Mancomunitat de l’Horta Sud amplia la participació en seu Acord Territorial per l’Ocupació de l’Horta Sud

Connect on Linked in

La Mancomunitat de l’Horta Sud amplia la participació en la seua Acord Territorial per l’Ocupació de l’Horta Sud amb la creació d’una comissió mixta que dirigirà la seua estratègia

La nova comissió estarà dirigida per la vicealcaldessa de Catarroja Lorena Silvent i en ella estaran representades organitzacions comarcals com el Fòrum d’Empresaris, la Fundació Horta Sud, l’Associació Comarcal d’Empresaris, sindicats, partits polítics i Florida Universitària.

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha constituït una comissió mixta que dirigirà l’estratègia del Acord Territorial per l’Ocupació de l’Horta Sud en la qual s’amplia la participació d’entitats de la comarca. La nova comissió estarà dirigida per la vicealcaldessa de Catarroja Lorena Silvent i estaran representades organitzacions com el Fòrum d’Empresaris, la Fundació Horta Sud, l’Associació Comarcal d’Empresaris, sindicats, partits polítics i Florida Universitària.



En la primera de les reunions es va constituir la taula en la qual la presidenta de la Mancomunitat Eva Sanz va delegar les seues funcions de presidenta de la comissió en Lorena Silvent i es van traçar les línies mestres per les quals desenvoluparà el seu treball el Acord Territorial per l’Ocupació de la comarca.

En aquest sentit, es treballarà per a l’atracció d’empreses de sectors capdavanters en tecnologia, en la millora de la qualificació professional del mercat laboral, en la promoció del sector turístic, en la dotació de major valor afegit a la indústria local, en la renovació del sector comercial local i en l’adaptació als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.



La nova comissió mixta treballarà amb dues subcomissions de treball, una dedicada a la formació i la segona al desenvolupament local. La primera treballarà la formació professional i les habilitats i capacitació dels demandants d’ocupació de la comarca. Mentre que la segona ho farà sobre la política industrial, energètica i urbanística de l’Horta Sud.

Aquesta nova forma d’organització sorgeix després de la delegació de competències per part del consorci ACCO (Acord Comarcal per a la Creació d’Ocupació) de la gestió dels acords territorials per l’ocupació en la Mancomunitat de l’Horta Sud després de 20 anys de treball a la comarca. En l’actualitat gestiona el projecte EMPACE 2021 “Espais sostenibles de intracomunicación. Un pacte territorial per a la sostenibilitat”.



Per a la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz aquesta delegació de competències a l’entitat comarcal “dotarà de major estabilitat al projecte amb el consegüent benefici per al desenvolupament de les polítiques de foment de l’ocupació a l’Horta Sud”.

Curs “Cerca d’oportunitats +50”

La primera de les formacions previstes pel Acord Territoria per l’Ocupació de l’Horta Sud comença hui amb un curs dirigit a persones en cerca d’oportunitats laborals majors de 50 anys i amb un llarg període en situació de desocupació que s’enfronten a una cerca de treball amb peculiaritats determinades.