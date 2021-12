La Mancomunitat de l’Horta Sud aprova novament per unanimitat el seu pressupost per al 2022

Connect on Linked in

L’entitat comarcal aprova amb el vot favorable de totes les formacions polítiques un pressupost de 2,8 milions d’euros que suposa un lleuger increment respecte a les d’aquest exercici.

La Mancomunitat de l’Horta Sud va aprovar per unanimitat en la seua última sessió plenària celebrada ahir un pressupost de 2,8 milions d’euros per a l’exercici 2022. Els comptes, que suposen un lleuger increment de l’11% respecte a les de 2021, s’aproven per tercer any consecutiu amb el suport de totes les formacions polítiques amb representació en el plenari comarcal.



El nou pressupost reforça les partides destinades als departaments d’Igualtat i Europa que dobleguen la seua consignació respecte a 2021. Amb això es pretén donar suport a les estratègies comarcals en matèria d’Igualtat i les activitats de la recentment creada oficina comarcal de projectes europeus amb la qual es busca ajudar els municipis a accedir als fons procedents d’Europa.



En el capítol de personal, s’inclouen també en el pressupost les millores en les retribucions als treballadors i treballadores de la Mancomunitat recollida en la Relació de Llocs de treball que l’entitat va aprovar el mes d’octubre passat i que entrarà en vigor a partir del pròxim 1 de gener.



El desglossament dels comptes per a 2022 inclou també la contractació de cinc educadors mediambientals que treballaran en els 20 municipis de la comarca amb una labor informativa sobre cura del medi ambient, estalvi energètic i la gestió dels residus domèstics. El projecte que començarà el mes vinent de gener compta amb el suport de la Diputació de València.



En el capitule de subvencions, la Mancomunitat manté la seua aposta pel projecte Serà Horta Sud de la Fundació Horta Sud amb el qual es pretén fomentar el compliment amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda Urbana 2030. A més, l’entitat comarcal manté totes els seus suports a entitats comarcals i afig una subvenció a la Va unir Musical d’Alaquàs per a la creació d’una orquestra comarcal i una altra al club d’atletisme Vila d’Alaquàs per a donar suport al retorn del Circuit de Carreras Populares de l’Horta Sud després de dos anys d’aturada per la pandèmia.



La presidenta de la Mancomunitat, Eva Sanz, va voler durant el ple agrair la confiança en uns pressupostos que incideixen “en la línia marcada per l’entitat des del principi de la legislatura”. “Volem continuar sent un suport per als ajuntaments en matèries que ara mateix són importants com els fons europeus o la igualtat i continuar prestant serveis mancomunats per a estalviar costos”, va explicar.