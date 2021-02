La Mancomunitat de l’Horta Sud aprova per unanimitat un pressupost per a 2021 amb contenció de despesa per a no perjudicar els ajuntaments

Es mantenen la majoria de les partides perquè la derrama general de despeses no augmente i els consistoris hagen de pujar la seua aportació a l’entitat.

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha aprovat per unanimitat en el ple celebrat aquesta vesprada un pressupost per a 2021 de 2.540.000 euros. És el segon any consecutiu que l’entitat aprova els seus comptes amb el vot favorable de la totalitat dels partits. L’aspecte més rellevant del pressupost de l’ens intermunicipal per a aquest exercici és la contenció de la despesa amb la finalitat de no perjudicar els ajuntaments que la integren. D’aquesta manera, la vessa general de despeses que es divideix entre els vint consistoris no augmentarà.

“En una època en el qual els ajuntaments estan fent un esforç econòmic molt important per a la reconstrucció social i econòmica derivada de la pandèmia sanitària, la Mancomunitat de l’Horta Sud ha d’ajustar-se per a no afegir pressió als comptes locals de cada municipi”, ha explicat la presidenta de l’entitat Eva Sanz.

D’aquesta manera, la majoria de les partides pressupostàries es mantenen en les mateixes xifres que en 2020. Això sí, s’han reestructurat algunes d’elles per a tractar d’optimitzar-les i poder obtindre un millor rendiment d’elles. En aquest sentit, el bloc destinat a les subvencions nominatives a entitats comarcals s’ha adaptat a la situació provocada per la Covid-19 que ha provocat un descens de les seues activitats.

Projectes

La Mancomunitat mantindrà tots els seus projectes estratègics en benefici de la comarca. D’aquesta manera, continuarà prestant assistència en temes d’Igualtat als ajuntaments a través de la seua unitat d’Igualtat. Mantindrà tots els serveis mancomunats com la gestió i tramitació de multes, la recollida d’animals abandonats o el lloguer de bicicletes. A més, es treballa a ampliar aquests serveis mancomunats i en la creació de borses d’ocupació perquè els consistoris puguen accedir a elles i facilitar-los la incorporació de personal.

La Mancomunitat de l’Horta Sud, conjuntament amb la Fundació Horta Sud, posarà en marxa un projecte amb el qual es pretén fomentar la “Agenda Urbana Comarcal 2030”. Una experiència que va ser presentada fa uns dies al president de la Diputació de València i que pretén convertir-se en un projecte pilot exportable a tota la província. L’objectiu serà la creació d’un observatori amb indicadors objectius de la realitat actual i els futurs avanços de cada municipi en els eixos de l’Agenda Urbana 2030.

Declaració institucional contra el tràfic

El ple de la Mancomunitat també va aprovar de manera unànime una declaració institucional perquè l’entitat supramunicipal s’adherisca a la xarxa d’entitats lliures del trànsit de dones, xiquetes i xiquets destinats a la prostitució.

A més, la declaració compromet a l’administració comarcal a dissenyar campanyes periòdiques per a sensibilitzar i convéncer a la població que la prostitució és igual a violència de gènere i explotació sexual de les dones i a exigir al Govern Central i a la Generalitat que s’aplique “realment la llei, perseguint el tràfic de dones i persones, i als proxenetes que estan campant pels seus furs en els clubs i bordells de carretera que tothom coneix per a centrar l’acció en l’erradicació de la demanda, a través de la denúncia, persecució i penalització del prostituidor (client) i del proxeneta”.