La Mancomunitat de l’Horta Sud comptarà amb una nova oficina del Acord Comarcal per la Creació d’Ocupació en el polígon industrial “Els Mollons” d’Alaquàs

La Mancomunitat de l’Horta Sud i l’Associació Comarcal d’Empresaris (ACE) han signat un acord de col·laboració per a obrir un nou centre de treball de l’Acord Comarcal per la Creació d’Ocupació (ACCO) en la seu de ACE en el polígon industrial “Els Mollons” d’Alaquàs. L’objectiu amb la nova oficina és acostar el treball de l’ACCO a les empreses i als polígons per a desenvolupar activitats i involucrar a la part més activa de l’economia local.

L’acord entre totes dues institucions es va cristal·litzar aquest matí en un acte que va comptar amb la presència de la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz, el president de l’Associació Comarcal d’Empresaris Fidel Blasco i que es va celebrar en les instal·lacions on se situarà la nova oficina de l’ACCO i l’alcalde d’Alaquàs Toni Saura.

Per a Sanz la nova oficina és una “alternativa molt positiva que acosta al consorci al nucli mateix de l’activitat empresarial, la qual cosa beneficiarà a l’ACCO, als seus membres i a la comarca en general”. A més, la presidenta de l’entitat intermunicipal va destacar la importància de la “descentralització de serveis i l’acostament als municipis per a aconseguir una gestió més operativa i útil”.