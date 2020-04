La Mancomunitat de l’Horta Sud coordina la compra de 350.000 màscares per als ajuntaments de la comarca

Connect on Linked in

L’organisme intermunicipal ha encarregat la fabricació de les màscares reutilitzables i llavables a dues empreses de Torrent que es repartiran pels ajuntaments de la comarca per a la seua distribució.



La Mancomunitat de l’Horta Sud ha coordinat la compra d’un total de 350.000 màscares llavables i reutilitzables per als ajuntaments de la comarca. L’organisme intermunicipal ha encarregat la seua fabricació a dues empreses de Torrent i les repartirà als consistoris que seran els encarregats de la seua distribució a raó de dues màscares per habitatge.



La unió de tots els municipis de la comarca, liderats per la Mancomunitat de l’Horta Sud, ha permés als ajuntaments poder accedir a un mercat complicat actualment d’una forma avantatjosa i podent abaratir costos. A més, amb aquesta acció, la Mancomunitat contribueix a l’enfortiment de l’economia comarcal posant l’encàrrec en mans de dues empreses de Torrent que han reforçat les seues plantilles amb noves contractacions per a poder atendre la comanda i entregar-lo al més prompte possible.



Les màscares encarregades estan recolzades per la norma UNEIX 065, aprovada ahir 15 d’abril, i compleixen amb les indicacions de les autoritats sanitàries. Seran reutilitzables i llavables perquè puguen ser utilitzades en més d’una ocasió i per diferents persones. Amb cada màscara s’adjuntarà un xicotet manual d’instruccions per a poder usar-les, higienitzar-les, mantindre-les i guardar-les amb totes les garanties.

L’objectiu de la compra centralitzada de màscares és posar a la disposició de la ciutadania dues unitats per habitatge.

D’aquesta forma, estarien cobertes les necessitats de tota la població de la comarca ja que, com a marca el reial decret d’activació de l’estat d’alerta, només han d’eixir al carrer les persones que complisquen algun dels supòsits contemplats en ell. La distribució entre la població la realitzaran directament els ajuntaments.



Ajuntaments units enfront del Coronavirus

Per a la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Eva Sanz, els alcaldes i alcaldesses de la comarca han tornat a demostrar “responsabilitat i compromís amb la ciutadania unint esforços per a poder lluitar junts contra el Coronavirus”. “Estem tots, independentment del partit polític que representem, en el mateix vaixell i això fa que units siguem més forts per a minimitzar els efectes d’aquesta crisi”, ha explicat Sanz. A més, la presidenta ha posat en valor l’aposta per dues empreses de la comarca per a la fabricació de les màscares. “Tenim una gran comarca amb grans empreses, i amb grans capacitats de les quals ens sentim molt orgulloses, per això realitzar aquesta compra conjunta no sols donarà resposta a les nostres poblacions sinó que ajudarà a generar ocupació en empreses comarcals i per tant a enfortir l’economia”, ha finalitzat.



La totalitat dels portaveus dels grups polítics en la Mancomunitat de l’Horta Sud han destacat la unitat de tots els ajuntaments entorn de la Mancomunitat per a afrontar aquests moments difícils. En aquesta línia Vicent Zaragozá, portaveu del grup socialista ha destacat “la unitat de tots els ajuntaments més enllà dels colors polítics”. “És un moment complicat que exigeix unió per a lluitar contra els efectes del Coronavirus i els ajuntaments que formem la Mancomunitat de l’Horta Sud estem demostrant que amb la unió som més fortes per a treballar conjuntament pels nostres ciutadans i ciutadanes”, ha comentat.



Per part seua, Isabel Martín, portaveu de Compromís, ha destacat la unió dels ajuntaments en els “moments excepcionals en els quals vivim”. Per a Martín la compra de màscares des de la Mancomunitat de l’Horta Sud és un “exemple de treball coordinat” que garanteix que la ciutadania de la comarca “compte amb la mateixa mena de màscares, en les mateixes condicions i amb les màximes garanties sanitàries”. A més, l’alcaldessa de Paiporta ha remarcat que això “no ha de ser una lluita de colors polítics sinó una lluita per véncer al coronavirus i aconseguir que la nostra comarca torne a ser un referent econòmic, social i cultural”.



Rubén Molina, portaveu del Partit Popular també ha subratllat la “important labor de coordinació” de la Mancomunitat per a poder oferir màscares a tots els habitants de la comarca evitant, assenyala, “duplicitats i conjuminant esforços de totes les alcaldies “. “Hem posat l’accent en allò que ens uneix que és sens dubte els nostres veïns i veïnes i no en el que ens separa”, ha explicat. Finalment, Molina ha remarcat que és en aquests moments quan la Mancomunidat “ha de fer valdre la seua vertadera utilitat de cohesió i coordinació” i ha desitjat que aquesta siga “una de les primeres de moltes iniciatives conjuntes” que es duguen a terme des de l’entitat intermunicipal.



Finalment, Rafael Mercader portaveu de Podemos en la Mancomunitat ha assenyalat que la compra mancomunada de màscares “ha tingut tot el nostre suport, ja que aquesta lluita no va de colors sinó d’unitat i solidaritat”. “Sempre hem defensat que l’important i prioritari són les persones, i en aquesta situació de crisi sanitària molt més. Seguim i continuarem treballant per a véncer al virus i la unió dels pobles serà un bastió des del qual barallar pels nostres veïns i veïnes”, ha afegi