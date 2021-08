La Mancomunitat de l’Horta Sud crea l’oficina “Europe Connection” per a facilitar l’arribada de fons europeus als municipis de la comarca

El principal objectiu del projecte és que l’Horta Sud aprofite els recursos que posa a la seua disposició la Unió Europea i que, per diferents motius, es desconeix la seua existència o com accedir a les ells.

La iniciativa sorgeix de la comissió d’assumptes Europeus de la Mancomunitat (EUMAHS) que presideix Bartolomé Nofuentes. El també regidor de l’ajuntament de Quart de Poblet explica que es tracta de “una estratègia multinivell per a crear una connexió fluida entres els ajuntaments, les PIMES i les diferents associacions empresarials amb Brussel·les”. A més, Nofuentes insisteix en la “importància, no sols de redactar correctament els projectes, sinó també en la justificació dels mateixos davant les institucions europees per a tindre una bona reputació”.

Per a desenvolupar el projecte, la Mancomunitat de l’Horta Sud ha contractat una experta en fons europeus que, des de setembre, estarà a la disposició dels municipis per a assessorar-los en tot el referent a la captació de finançament comunitari. A més, el president de EUMAHS Bartolomé Nofuentes gestiona convenis amb entitats belgues i valencianes amb seu a la Brussel·les que compten amb experts en la gestió de fons per a accelerar la redacció, execució i certificació dels projectes.

“Ja estan començant a eixir les primeres convocatòries del Next Generation des de diferents ministeris i altres administracions i no cal perdre temps per a poder aconseguir els objectius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència”, finalitza Nofuentes.