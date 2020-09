La Mancomunitat de l’Horta Sud disposarà de dues borses de treball per a proveir d’auxiliars administratius i tècnics de joventut als ajuntaments de la comarca

Connect on Linked in

L’entitat intermunicipal respon així a una petició realitzada des dels consistoris de l’Horta Sud que reclamaven poder disposar d’aquesta eina de contractació.

La Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud va aprovar en la reunió de la seua Junta de Govern celebrada ahir les bases per a la creació de dues borses de treball per a proveir d’auxiliars administratius i tècnics de joventut als ajuntaments de la comarca. L’entitat intermunicipal respon així a una petició realitzada des dels consistoris de l’Horta Sud que reclamaven poder disposar d’aquesta eina de contractació per a poder atendre de forma més ràpida les seues necessitats d’incorporació de personal.



En les pròximes setmanes, la Mancomunitat de l’Horta Sud farà públiques les bases per a la participació de totes les persones interessades a formar part de les borses d’ocupació que proveirà de personal als vint municipis que formen la comarca. Després de la publicació s’obrirà el període d’inscripció. Posteriorment es realitzaran les proves que conformaran les llistes. S’espera que la bossa estiga disponible per als ajuntaments abans que finalitze l’any.



Per a la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz, les noves borses de treball facilitaran la contractació als ajuntaments perquè faran “molt més àgil” el procés davant les necessitats que puguen tindre. “És una cosa que reclamaven els ajuntaments i que hem posat en marxa quan les circumstàncies ens ho han permés. Les mancomunitats hem de servir just per a això, per a posar a la disposició dels ajuntaments eines que els faciliten la seua activitat. Aquestes són les primeres bosses però l’objectiu és posar en marxa més segons les necessitats dels ajuntaments”, ha explicat Sanz.



Amb aquesta mesura la Mancomunitat de l’Horta Sud compleix amb un dels compromisos de la seua “Declaració Institucional per a la Reconstrucció Social i Econòmica de la Comarca” aprovada en el seu últim ple. En concret, el document feia referència a la promesa de reprendre “els processos de contractació de personal paralitzats durant la declaració de l’estat d’alarma per la pandèmia sanitària i iniciar la constitució de noves bosses que nodrisquen les necessitats dels municipis de la comarca”.