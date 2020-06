La Mancomunitat de l’Horta Sud distribueix 167 equips anti asfíxia per ennuegada entre els municipis de la comarca

Connect on Linked in

Els equips han sigut adquirits per l’entitat intermunicipal per a reforçar la seguretat dels centres educatius que compten amb servei de menjador.



La Mancomunitat de l’Horta Sud ha distribuït un total de 167 equips anti asfíxia per ennuegada entre els municipis de la comarca.

La compra d’aquests equips, finançada amb el Pla Provincial d’Obres i Serveis de la Diputació de València, té com a objectiu reforçar la seguretat dels centres educatius de l’Horta Sud que disposen de servei de menjador escolar.

Els equips anti asfíxia per ennuegada “Lifevac” són dispositius de succió desenvolupats especialment per a alliberar una obstrucció en la via aèria de la persona afectada per l’ennuegada quan s’ha seguit sense èxit el protocol estàndard, primer palmades a l’esquena i després la maniobra de Heimlich. Són molt fàcils d’usar perquè qualsevol usuari puga actuar ràpidament en cas d’una emergència pel que no requereix una formació prèvia.

Cadascun dels equips d’emergència compta amb tres grandàries d’adaptador. Dos d’ells pediàtrics, un per a menors de 4 anys i una altra indicat per a xiquets i xiquetes de més de 4, i una tercer per a adults. Els dispositius no tenen caducitat encara que el fabricant recomana canviar la màscara que serveixen d’adaptador cada tres anys. La seua entrada és universal per la qual cosa és compatible amb qualsevol màscara de venda en el mercat.



“És una gran notícia que els menjadors dels centres educatius de la comarca de l’Horta Sud vagen a ser espais més segurs a partir d’ara gràcies a aquests equips anti asfíxia per ennuegada que la Mancomunitat ha posat a la seua disposició per a poder solucionar qualsevol emergència que puga sorgir amb algun dels nostres i les nostres escolars”, ha explicat la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz.