La Mancomunitat de l’Horta Sud formarà a tècnics municipals de la comarca en projectes europeus

El curs constarà de tres sessions pràctiques i té com a objectiu que els ajuntaments siguen capaços de situar una idea de projecte real en una convocatòria europea que permeta el seu finançament.

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha organitzat per als dies 28 i 29 de setembre i 4 d’octubre tres sessions formatives dirigides a tècnics municipals de la comarca amb l’objectiu que tots els ajuntaments siguen capaços de situar els seus projectes en convocatòries europees que permeten el seu finançament.

Avalat per la fundació ADEIT de la Universitat de València, la formació pretén que almenys dos tècnics municipals per ajuntament coneguen els principals programes europeus que financen projectes locals, manegen les fonts d’informació vinculades als fons europeus i aprenguen la manera de buscar socis per al desenvolupament de projectes, com redactar-los i presentar-los a Europa per a aconseguir el finançament.

Amb aquesta mesura, segons explica en president de la comissió d’assumptes europeus de la Mancomunitat Bartolomé Nofuentes es pretén que els ajuntaments “puguen ser autònoms a l’hora de presentar projectes finançables per Europa i alhora crear un grup comarcal fort per a liderar propostes comarcals”.

Per part seua, la presidenta de la Mancomunitat Eva Sanz ha volgut remarcar l’aposta de l’entitat intermunicipal per Europa i pel finançament comunitari. “Aquesta acció s’emmarca en l’aposta de la Mancomunitat per reforçar la seua estratègia europea. Estem davant un moment històric que pot marcar el futur de la comarca i per això estem fent una aposta molt important per a l’arribada d’aqueix finançament que ens ajude a fer una Horta Sud molt millor”, ha explicat.