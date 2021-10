La Mancomunitat de l’Horta Sud i els sindicats aproven la primera Relació de Llocs de treball per a l’entitat comarca

Connect on Linked in

L’acord arriba després d’una negociació amb els sindicats que s’ha estés durant quasi dos anys.

La Mancomunitat de l’Horta Sud i els sindicats han aconseguit un acord per a elevar al ple per a la seua aprovació la primera Relació de Llocs de treball (RPT) de l’entitat comarcal en els seus 39 anys d’història. L’acord s’ha aconseguit després de quasi dos anys de negociació que han cristal·litzat finalment en un acord satisfactori per als treballadors i treballadores de l’ens comarcal.

El poder comptar amb aquesta nova eina d’organització de les persones que treballen en la Mancomunitat suposa per a la presidenta de l’entitat comarcal Eva Sanz “un exercici de transparència per als treballadors i treballadores i una millora en l’organització present i futura” de l’ens intermunicipal. “Estem davant el repte de continuar assumint més competències i de ser una administració cada vegada més important per als ajuntaments i tindre una RPT és important per a això”, ha explicat.



Sanz també ha volgut destacar la importància de l’acord que suposa la primera RPT de la Mancomunitat. “Aquest document de planificació de personal ha de ser un element viu que cada any s’ajuste a les previsions de creixement i polítiques que emanen de la pròpia Mancomunitat”, ha afegit.



La Relació de Llocs de treball per a la Mancomunitat de l’Horta Sud s’espera puga entrar en vigor per a l’exercici 2022. Abans, ha de ser aprovada en el pròxim ple de l’entitat en el qual es treballa també per a incloure el pressupost del pròxim any que comptarà amb ja amb les modificacions oportunes que marca la RPT.

Aprovat també un reglament per al teletreball

En l’última reunió de la Taula de Negociació també es va aprovar un reglament per a regular el teletreball en la Mancomunitat de l’Horta Sud. El document sorgeix per la necessitat derivada de la pandèmia que va obligar a totes les administracions a traslladar l’activitat dels seus funcionaris a les seues cases. Després del seu pas també pel ple per a la seua aprovació, els treballadors i treballadores de l’entitat comarcal tindran un protocol clar per a sol·licitar, si fóra el cas, la possibilitat de treballar des de casa.